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黃之鋒等被判刑 德政壇人物呼籲政府對北京出手

德國之聲 / 德國之聲中文網
香港民主派領袖黃之鋒等人被判刑入獄，德國政府認為無助解決香港社會面臨的挑戰。 路透
香港民主派領袖黃之鋒等人被判刑入獄，德國政府認為無助解決香港社會面臨的挑戰。 路透

香港著名民運人士黃之鋒被判入獄後，多名德國政壇人物呼籲采取要針對北京更嚴厲的措施。綠黨聯邦議院外交政策發言人諾裡普爾（Omid Nouripour）接受《星期日世界報》采訪時表示：「現在是聯邦政府放棄克制態度的時候了」。必須向北京當權者表明，德國將「不再袖手旁觀中國的行動」。

黃之鋒被控組織與參與去年包圍警總的抗議活動，他此前已認罪，如今被判處13個半月監禁。

德國聯邦議院外交委員會主席羅伯特·呂特根（Norbert Röttgen）呼籲讓中國付出「最大程度的聲譽代價」。德國、歐洲和西方國家可以「做得更多，反復戳其痛處，敦促外界關注中國違反條約的行為，並爭取活動人士獲得釋放」。

不僅是黃之鋒，另外兩名香港民主活動人士周庭和林朗彥也被判入獄。周庭被控參與是次抗議，以及「煽惑他人參與」，被判10個月監禁。林朗彥此前認罪「煽惑未經批准集結」，如今被判7個月監禁。

德國社民黨人權政策發言人施瓦布（Frank Schwabe）對三人被判刑提出強烈批評。他表示，香港活動人士的判刑「令人憤怒」，「再次顯示香港的司法受制於北京的程度」。

《星期日世界報》報道，歐盟議會德國自民黨籍議員拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）提出要采取懲罰措施，歐盟不應回避「具體制裁北京這種反民主和自由運動的責任」。同樣重要的是要「與美國新當選總統的過渡團隊進行非正式磋商」。

德國外交部發聲

柏林外交部在一份聲明中指出，對黃之鋒的判決：「進一步限制了言論自由。中國和香港當局必須尊重人民的基本權利和香港的自治，這也是國際法所規定的。」聲明還表示「我們要求維護法治原則，迅速、自由、公平地舉行香港立法會選舉。」

《星期日世界報》報道，聲明還指出：「7月底歐盟達成的眾多關於香港的措施，現在已得到實施。除了暫停與香港的引渡條約外，還包括嚴格的出口管制。我們還以獎學金的方式邀請香港年輕人到德國留學。」

與此同時，美國可能會在本屆國會議期結果之前通過《香港人民自由與選擇法》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act）。根據香港商報報道，該法案內容包括將持簽證到美國，但返回香港可能面臨政治迫害的香港人提供「臨時保護身份」，加速處理申請難民庇護程序，並將這類申請排除在美國每年整體難民接收限額之外等等。美國眾議院明日（12月7日）將就法案進行審議，由於法案被列為「擱置辯論」，即是法案不存在爭議，若獲得最少三份二議員支持，議案隨即進入快速通道，不會有新修訂。如果星期一獲得通過，就會送交參議院審議，之後由總統簽署生效。

文木 / 王凡 （法新社，《星期日世界報》等）

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