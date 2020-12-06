快訊

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

羅志祥豪宅偷蓋違建還拒市府會勘 再不配合將依法處分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台港青舉辦「反送中」展覽 遭不明人士砸雞蛋

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的反送中抗爭展覽，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋。（圖／取自香港邊城青年臉書）
「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的反送中抗爭展覽，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋。（圖／取自香港邊城青年臉書）

在台港青團體「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志展覽」台南場，6日早晨展覽門外遭不明人士丟雞蛋，目前已報警處理。香港邊城青年發言人Justine表示，現還未找到犯案者，但已在決定是否需要提告。

香港邊城青年6日下午發表聲明指出，香港邊城青年譴責此惡意破壞及恐嚇的行為，案件現已報警交由警方處理。

Justine表示，當天早晨，顧展人員到現場開展，就發現展覽門口已被人砸雞蛋，幸好當時沒有人受傷。Justine說，但這明顯是針對他們的展覽議題，也嚇到了他們的顧展人員，「縱使我們這次並不是遊行，也不是集會，是非常安靜的展覽，也被針對。」

Justine更表示，展覽有台南市政府、台南神學院、台灣人權促進會等多個官方、民間團體共同舉辦，現在還沒有找到作案者，但已經在溝通決定是否需要提告，後續還在處理當中。

據了解，「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志」展覽是香港「反送中」運動意象展，Justine介紹，該展覽展示香港反送中抗爭的藝術作品或象徵，是靜態型的藝術展覽，比如，雕像、影片、照片等，展覽在台北已展出3個禮拜，此次移師台南，之後還想巡迴全台灣。

香港 青年 反送中

延伸閱讀

美眾議院可望通過法案 為受迫害港人提供庇護

港警批許智峯潛逃沒良心 將調查募款是否違法

港邊城青年反送中展覽台南場 上午遭丟雞蛋

英撐港人1分鐘發5本BNO 倫敦房產代理：今年港人查詢增8成

相關新聞

在台港青舉辦「反送中」展覽 遭不明人士砸雞蛋

在台港青團體「香港邊城青年」與台南市政府及民間等團體共同主辦的「穿石 Surmount：香港騷動年代—抗志展覽」台南場，...

港警批許智峯潛逃沒良心 將調查募款是否違法

香港警務處長鄧炳強今天不點名批評流亡的前立法會議員許智峯「不負責任、沒良心」，並將調查他之前發起的募款是否違法。許智峯2...

鄧聿文：美國無暇他顧 中國正布局日韓打擊澳洲

美國正在新舊政府交接過渡期，中國在這個階段展開一連串外交、經濟動作，有分析表示，中國一面用經濟甜頭拉攏日韓，一面讓澳洲嘗...

中副外長駁戰狼外交 稱中國外交只有風骨沒媚骨

針對外界近年指控中國對外執行的「戰狼外交」，中國外交部副部長樂玉成表示，這是在給中國貼標籤，是對中國外交的誤解。他指出，「戰狼外交」其實就是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓中國打不還手，罵不還口，放棄抗爭。

英撐港人1分鐘發5本BNO 倫敦房產代理：今年港人查詢增8成

法國國際廣播電台報導，自倫敦方面消息，英國正在向香港居民發放自1997年香港回歸以來最多的特別旅行證件。據英國政府護照辦...

許智峯流亡 全家5帳戶數百萬港元積蓄遭凍結

宣布流亡的前香港立法會前議員許智峯，當地時 4日晚從丹麥抵達倫敦。被問及是否以外訪為名棄保潛逃，他未正面回應，並稱現在不...

傳英准「太空人」模式：子女留下就學 爸媽在港工作

英國政府擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓BNO港人可於2021年1月31日起與家人申請特別簽證赴英國居留...

拒黎智英保釋後 國安法指定法官遭恐嚇：炸死你妻女

國安法「指定法官」、總裁判官蘇惠德3日接獲恐嚇電話，據報，對方在電話中稱「炸死你、老婆、同你個仔」，蘇惠德遂報警。司法機...

陸發射高分十四號衛星 可提供基礎地理訊息

根據中國航天科技集團微信公眾號6日消息，6日11時58分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，隨後將高分十四號...

黎智英案法官遭恐嚇 港府：可能觸犯港區國安法

香港負責審理國安案件的法官蘇惠德3日遭電話恐嚇。蘇惠德當天稍早曾審理壹傳媒集團主席黎智英的詐騙案，並拒絕黎的保釋申請。港...

向美喊話 崔天凱：保持良好意願在正確道路改善關係

中國大陸駐美大使崔天凱表示，中美要保持良好意願及理念，確保雙方關係在正確道路上，達致真正的關係改善。

戰狼外交「是別國話語陷阱」

針對外界近年來指控大陸對外執行的「戰狼外交」，大陸外交部副部長樂玉成表示，這是在給中國大陸貼標籤，是對大陸外交的誤解。他...

熱門新聞

福斯汽車中國廠回應停產：沒那麼嚴重正尋求解決

嫦娥五號上升器與軌道器和返回器對接 準備返回地球

鄧聿文：美國無暇他顧 中國正布局日韓打擊澳洲

港前立法會議員許智峯流亡海外 畢生積蓄遭凍結

邱毅：兩岸沒有壓力下的和平統一完全不可能

中美恐相撞！陸學者提3時間點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。