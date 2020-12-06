陸發射高分十四號衛星 可提供基礎地理訊息

根據中國航天科技集團微信公眾號6日消息，6日11時58分，長征三號乙運載火箭在西昌衛星發射中心點火升空，隨後將高分十四號衛星送入預定軌道，發射成功。

這是長征三號乙改進五型運載火箭（以下簡稱長三乙改五火箭）首次發射，也是長征三號甲系列運載火箭首次發射太陽同步軌道衛星。

長三乙火箭由航天科技集團一院研製。

此次發射的長三乙改進型火箭，在長三甲系列火箭統一構型總體設計構架下，相對於長三乙/遠征一號火箭採用4.2公尺同直徑加長版整流罩，該狀態火箭全長約58公尺，全箭起飛質量約456噸。

為適應本次任務並兼顧後續發展，火箭還採用了全方位起飛滾轉、主動減載等12項首飛首用技術，任務適應性大幅提升，向智慧火箭發展方向作出進一步探索。

高分十四號衛星由航天科技集團五院研製。該星是高分辨率對地觀測系統國家科技重大專項安排的光學立體測繪衛星，可高效獲取全球範圍高精度立體影像，測制大比例尺數位地形圖，生產數位高程模型、數位表面模型和數位正射影像圖等產品，為國民經濟發展、一帶一路倡議等提供基礎地理訊息保障。

本次發射是長征系列運載火箭的第354次發射。