聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區政府發言人批評，美國國務院決定中止一項執行多年與香港的訪問計畫，是短視之舉。法新社
香港特區政府發言人批評，美國國務院決定中止一項執行多年與香港的訪問計畫，是短視之舉。法新社

美國國務院宣布，終止與大陸的五項交流計畫，其中一項涉及香港。港府發言人今日對此表示，該交流計畫一直由港府負責，並支付全部費用，強烈反對美國國務卿龐培歐錯誤的指稱。

據香港政府新聞網消息，港府發言人指出，香港教育及文化交流計畫已實施多年，有關交流為香港官員提供機會，深入瞭解美國的想法，訪港的賓客也給予正面回饋，港府對於美國國務院現在剝奪這些機會感到遺憾。

港府發言人稱，交流計畫下的訪問行程和會面皆在賓客來港前與其商討，並得其同意。訪問行包含代表團成員提出的感興趣的範疇。代表團成員在香港時，也可於已獲其同意安排的行程以外，按其意願自由會見任何人士，過往一直是這樣的安排。

港府發言人強調，基於上述原因，聲稱訪問香港行程是精心策劃的政治宣傳手段是絕對錯誤，這是美國政府又一個單方面和動機不良的決定，不但打擊雙方的長久合作關係，更純粹為了政治誹謗而將對話大門關上。

香港 國務院 龐培歐

延伸閱讀

擴大圍堵中共 龐培歐：對統戰部等官員實施簽證制裁

聲援黃之鋒與黎智英 龐培歐批港府政治迫害、令人震驚

以色列總理首度訪沙烏地 與王儲及龐培歐密談

川普連任失利...龐培歐處尷尬位置 即興外交的「最後瘋狂」？

相關新聞

美國終止交流訪問 港府：感到遺憾

美國國務院宣布，終止與大陸的五項交流計畫，其中一項涉及香港。港府發言人今日對此表示，該交流計畫一直由港府負責，並支付全部...

邱毅：兩岸沒有壓力下的和平統一完全不可能

前立委邱毅5日以視訊方式參加大陸環球時報舉行的論壇。他表示，兩岸在「沒有壓力下的和平統一」是完全不可能的。

香港立法會前議員許智峯 轉抵英國

宣布流亡的前香港立法會前議員許智峯於當地時間4日晚間從丹麥抵達倫敦。被問及是否以外訪為名棄保潛逃，他未正面回應，並稱現在...

主持陸官媒年會 黃智賢：統一後台獨會在家中縫五星旗

大陸官媒環球時報今日舉行環球年會，資深媒體人黃智賢擔任主持時表示，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫「五星旗」...

港前立法會議員許智峯流亡海外 畢生積蓄遭凍結

官方香港電台今晚引述正在英國的前立法會議員許智峯透露，他與家人在香港的銀行帳戶被凍結，至少涉及5個帳戶，金額約數百萬港元...

王在希：兩岸和平統一可能性變小 原因有三個

前大陸國台辦副主任王在希5日表示，當下兩岸和平統一可能性越來越小...

黎智英收押後 總裁判官接到炸彈恐嚇電話

負責審理壹傳媒創辦人黎智英案的總裁判官蘇惠德4日接到恐嚇電話，來電者稱要炸死其妻女，蘇惠德已向警方報案。律政司發聲明表示...

前中央黨校教授蔡霞撰文 揭露從認同到反對中共的過程

前中央黨校教授蔡霞在美國《外交》雜誌上撰文，首次撰寫他對中共政權從認同到反對的過程。他提到，原本冀望中共總書記習近平能推...

樂玉成：戰狼外交是話語陷阱 大陸要解決「挨罵」問題

大陸外交部副部長樂玉成5日表示，「戰狼外交」是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓大陸打不還手，罵...

以經促統 周志懷：要讓大台商從心底支持統一

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷5日表示，兩岸和平統一的可能性並未消失，促進經貿談判是重要的一步。

涉在美助華為盜取技術 華裔教授毛波認較輕罪名

美國德州大學來自廈門的華裔客座教授毛波，去年因涉嫌為華為竊取美國科技資訊而被起訴。他4日在庭上承認較輕罪名，即向聯邦調查...

前議員許智峯保釋限期前未回港 被警方通緝

前香港立法會議員許智峯宣布「流亡」。有消息稱，許智峯的保釋離港條件已於4日深夜屆滿，惟許仍未回港，因此被警方通緝。

熱門新聞

王在希：兩岸和平統一可能性變小 原因有三個

主持陸官媒年會 黃智賢：統一後台獨會在家中縫五星旗

200秒對決6億年！中國量子電腦「九章」 快谷歌100億倍

中芯陷困境 恐有錢買不到貨

美稱認罪可返陸 孟晚舟：我沒做錯事

嫦娥五號 將做月軌無人交會對接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。