美國終止交流訪問 港府：感到遺憾

美國國務院宣布，終止與大陸的五項交流計畫，其中一項涉及香港。港府發言人今日對此表示，該交流計畫一直由港府負責，並支付全部費用，強烈反對美國國務卿龐培歐錯誤的指稱。

據香港政府新聞網消息，港府發言人指出，香港教育及文化交流計畫已實施多年，有關交流為香港官員提供機會，深入瞭解美國的想法，訪港的賓客也給予正面回饋，港府對於美國國務院現在剝奪這些機會感到遺憾。

港府發言人稱，交流計畫下的訪問行程和會面皆在賓客來港前與其商討，並得其同意。訪問行包含代表團成員提出的感興趣的範疇。代表團成員在香港時，也可於已獲其同意安排的行程以外，按其意願自由會見任何人士，過往一直是這樣的安排。

港府發言人強調，基於上述原因，聲稱訪問香港行程是精心策劃的政治宣傳手段是絕對錯誤，這是美國政府又一個單方面和動機不良的決定，不但打擊雙方的長久合作關係，更純粹為了政治誹謗而將對話大門關上。