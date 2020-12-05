香港立法會前議員許智峯 轉抵英國

宣布流亡的前香港立法會前議員許智峯於當地時間4日晚間從丹麥抵達倫敦。被問及是否以外訪為名棄保潛逃，他未正面回應，並稱現在不想談論細節，也表示心情沉重，因為可能沒有機會回到香港。

香港Now新聞報導，許智峯在當地時間4日由丹麥的根本哈根抵達倫敦希斯羅機場，一名男子到場接機。

被問及為何及何時決定流亡？他表示，不想討論細節。來到英國心裡很沉重，因為要與香港、以及他所愛的事物切割。他知道自己可能永遠都未必有機會再回去香港，所以感到很沉重。

他說，「但在一個自由的國家，呼吸每一口空氣，自由的空氣，不是只為自己，都是為了香港。對於家人是否也都來到英國，許智峯則沒有回應。

他表示，目前尚未決定是否留在英國生活，至於使用什麼旅遊證件，以及是否是以旅客身分或其他簽證入境英國，他也不願多談，僅表示日後再交代。