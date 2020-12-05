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邱毅：兩岸沒有壓力下的和平統一完全不可能

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前立委邱毅。圖／取自本報系資料庫
前立委邱毅。圖／取自本報系資料庫

前立委邱毅5日以視訊方式參加大陸環球時報舉行的論壇。他表示，兩岸在「沒有壓力下的和平統一」是完全不可能的。

據環球時報報導，邱毅還指出兩岸和平統一存在八大障礙，包含法律、教育、選舉、民粹、國際、利益、政黨與文化障礙。他指出，國民黨的反共教育，到民進黨的台獨教育是和平統一最大的障礙之一。

邱毅並指，現在許多台灣人即使心裡想統一都不敢講。「每個人都知道，一旦兩岸打下來，台灣一定得投降。但是敢講嗎？」邱毅認為，兩岸沒有條件下的和平統一，現在已經是不可能。

海峽兩岸青年交流協會執行長、台青鄭博宇認為，和平統一可能性在現階段來看幾乎趨近於零，但統一又是必然的結果。他更傾向於「實力統一」而非「武力統一」。

他指出，現在台灣媒體基本沒有大陸的正面新聞，在台灣青年中，「仇中」與「反中」變成一種顯學。他慶幸自己讀書的時候學的還是舊教材，還有「堂堂正正中國人」這句話，「但是現在在台灣講這句話，大部分台灣年輕人不是取笑你，就是覺得你腦子有問題，也有可能給你貼上標籤」。

鄭博宇表示，自己不是說要「武力統一」，而更傾向「實力統一」，當中國大陸實力強大到台灣無可回避，沒法把頭埋在沙子裡充耳不聞的時候，台灣就會反思這個問題。

而以視訊與會的前台大政治系教授張亞中則表示，兩岸仍存在和平統一的土壤，原因有三。首先，北京主要基調是兩岸和平統一，兩岸交流以及人員與經貿的互動也一直順暢。

其次，無論台灣內部怎樣打壓，絕大多數人仍是認同中華文化，希望兩岸和平發展，走向統一的土壤是存在的。最後，拜登上台後，美國會做政策調整，中美之間不太容易擦槍走火。

邱毅 兩岸關係

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