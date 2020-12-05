快訊

影／猴硐走山空拍影像 可見泥流、裂痕

金山陽明山國家公園3人泡野溪溫泉 1女被沖走搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主持陸官媒年會 黃智賢：統一後台獨會在家中縫五星旗

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
資深媒體人黃智賢主持今年大陸官媒環球時報的年會。圖／取自環球時報
資深媒體人黃智賢主持今年大陸官媒環球時報的年會。圖／取自環球時報

大陸官媒環球時報今日舉行環球年會，資深媒體人黃智賢擔任主持時表示，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫「五星旗」。

據環球時報報導，對於主持環球時報年會，會否擔心遭民進黨政府報復？黃智賢說，被綠營打壓是正常的，「如果他們哪天不罵她，他們覺都睡不好。」

黃智賢並稱，如果害怕被報復，如果恐懼被打壓，那就什麼話都不要講。她表示，自己做的是正確的事，明明看到兩岸將來必須統一，而且早統比晚統好，這樣的情況下她不能不說話。

對於大陸正在制定台獨頑固份子清單，她認為台灣有那些台獨份子？黃智賢回說，「很多」，並稱台灣內部有各種各樣主張台獨的人，有著各種各樣的目的。

她舉例，有商業台獨，因其主張台獨，可以得到商業上的利益；有政治台獨，因其主張台獨，可以在選舉中當選。黃智賢稱，有人覺得越台獨，越會名利雙收，利益也就越大。

黃智賢並反問，「不管是蘇貞昌還是蔡英文，所謂的這些台獨頑固份子，他能頑固到什麼程度？如果兵臨城下，他還頑固嗎？如果他知道美國不會來救，他還頑固嗎？」

她甚至說，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫五星紅旗。

台獨 黃智賢

延伸閱讀

環球時報年會談兩岸關係 以武促和論貫穿全場

王在希：兩岸和平統一可能性變小 原因有三個

國台辦旗下網站：港獨已被繩之以法，台獨下場不言自明

嫦娥五號登月 中國國家航天局公布插五星旗照片

相關新聞

王在希：兩岸和平統一可能性變小 原因有三個

前大陸國台辦副主任王在希5日表示，當下兩岸和平統一可能性越來越小...

前中央黨校教授蔡霞撰文 揭露從認同到反對中共的過程

前中央黨校教授蔡霞在美國《外交》雜誌上撰文，首次撰寫他對中共政權從認同到反對的過程。他提到，原本冀望中共總書記習近平能推...

樂玉成：戰狼外交是話語陷阱 大陸要解決「挨罵」問題

大陸外交部副部長樂玉成5日表示，「戰狼外交」是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓大陸打不還手，罵...

黎智英收押後 總裁判官接到炸彈恐嚇電話

負責審理壹傳媒創辦人黎智英案的總裁判官蘇惠德4日接到恐嚇電話，來電者稱要炸死其妻女，蘇惠德已向警方報案。律政司發聲明表示...

主持陸官媒年會 黃智賢：統一後台獨會在家中縫五星旗

大陸官媒環球時報今日舉行環球年會，資深媒體人黃智賢擔任主持時表示，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫「五星旗」...

以經促統 周志懷：要讓大台商從心底支持統一

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷5日表示，兩岸和平統一的可能性並未消失，促進經貿談判是重要的一步。

涉在美助華為盜取技術 華裔教授毛波認較輕罪名

美國德州大學來自廈門的華裔客座教授毛波，去年因涉嫌為華為竊取美國科技資訊而被起訴。他4日在庭上承認較輕罪名，即向聯邦調查...

前議員許智峯保釋限期前未回港 被警方通緝

前香港立法會議員許智峯宣布「流亡」。有消息稱，許智峯的保釋離港條件已於4日深夜屆滿，惟許仍未回港，因此被警方通緝。

國台辦旗下網站：港獨已被繩之以法，台獨下場不言自明

大陸國台辦旗下網站中國台灣網5日發表兩岸快評文章指出，挑戰法治的港獨已經被繩之以法，香港社會得以重回穩定安寧，某些台獨分...

出席安理會視訊會議 王毅倡議「消弭非洲槍聲」

大陸國務委員兼外交部長王毅4日出席安理會「聯合國同非盟合作」高級別視訊會議時提出四點建議，包括以「消弭非洲槍聲」為目標，...

陸駐美大使 對拜登釋合作善意

美國將迎來政黨輪替，對於未來的美中關係，中國大陸駐美大使崔天凱三日表示，合則兩利、鬥則俱傷，零和遊戲已經過時，在不同國家...

香江風情／香港人的耶誕不快樂

為耶誕節慶預熱的「香港繽紛冬日巡禮」，十二月四日開張之日，就宣布要縮水。而這活動有縮水版已是不易，連串新年活動，已早早宣...

熱門新聞

中芯國際：中芯控股與國家大基金合資 設50億美元新公司

王在希：兩岸和平統一可能性變小 原因有三個

嫦娥五號登月 中國國家航天局公布插五星旗照片

美稱認罪可返陸 孟晚舟：我沒做錯事

嫦娥五號 將做月軌無人交會對接

中芯陷困境 恐有錢買不到貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。