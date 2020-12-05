主持陸官媒年會 黃智賢：統一後台獨會在家中縫五星旗

大陸官媒環球時報今日舉行環球年會，資深媒體人黃智賢擔任主持時表示，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫「五星旗」。

據環球時報報導，對於主持環球時報年會，會否擔心遭民進黨政府報復？黃智賢說，被綠營打壓是正常的，「如果他們哪天不罵她，他們覺都睡不好。」

黃智賢並稱，如果害怕被報復，如果恐懼被打壓，那就什麼話都不要講。她表示，自己做的是正確的事，明明看到兩岸將來必須統一，而且早統比晚統好，這樣的情況下她不能不說話。

對於大陸正在制定台獨頑固份子清單，她認為台灣有那些台獨份子？黃智賢回說，「很多」，並稱台灣內部有各種各樣主張台獨的人，有著各種各樣的目的。

她舉例，有商業台獨，因其主張台獨，可以得到商業上的利益；有政治台獨，因其主張台獨，可以在選舉中當選。黃智賢稱，有人覺得越台獨，越會名利雙收，利益也就越大。

黃智賢並反問，「不管是蘇貞昌還是蔡英文，所謂的這些台獨頑固份子，他能頑固到什麼程度？如果兵臨城下，他還頑固嗎？如果他知道美國不會來救，他還頑固嗎？」

她甚至說，兩岸一旦統一，再怎麼頑固的台獨，都會在家中縫五星紅旗。