前中央黨校教授蔡霞撰文 揭露從認同到反對中共的過程

前中央黨校教授蔡霞在美國《外交》雜誌上撰文，首次撰寫他對中共政權從認同到反對的過程。他提到，原本冀望中共總書記習近平能推動政治改革，但是隨後的事件證明，習近平把中國帶向倒退。

據美國《外交》雜誌網站消息，蔡霞寫了一篇名為「失敗的黨－一個體制內人士與北京決裂」的文章。蔡霞指出，當習近平在2012年上台時，他認為中國早已到了開放政治的時候，中共這時比以往任何時候都需要改革，認為曾暗示具有變革傾向的習近平可能是這場改革的不二人選。

蔡霞表示，他與其他自由派學者的共同願望是，中國先從黨內民主開始，經過長時間的努力，最終導向憲政民主。他說，他在與學生交談時，強調這種轉型對中國乃至中共本身都是有益的。

然而，習近平上台後的作為卻令蔡霞感到失望。蔡霞指出，當時他對即將上台的習近平抱有好感，但是仍有人對習感到懷疑。

第一類懷疑者是太子黨中不認同習的人。他表示，他認識的一些太子黨深諳習近平的殘酷無情，如時任重慶市委書記的薄熙來捲入妻子謀殺一名英國商人事件，而退出爭奪最高領導者之後，他們預言習薄之爭不會到此，之後不出所料。

第二類懷疑者是體制內的學者。蔡霞指出，曾經有一名黨校的著名教授稱習近平的知識不夠；另有人批評，「習不是向左還是向右的問題，而是他缺乏基本判斷力，說話沒有邏輯。」

蔡霞指出，後續習近平在2013年實施全面改革計畫，這場計畫避開政治改革，此後收緊政治控制，習又發動毛澤東去世以來最大規模的意識形態運動，以復興毛式統治。2014年通過一攬子法律改革暴露中共以法律為工具，維持極權統治的意圖；2015年中共逮捕數百名人權律師；2016年發動一場文革式運動，中共在網站上給地產大亨任志強貼上「反黨」標籤；2018年習廢除國家主席任期制，使新史達林主義的無限統治成為可能。

蔡霞指出，在這之後他開始寫文章，儘管他的文章大多只是引用中共的章程和行為守則等，但中央黨校紀律檢查委員會卻指控他犯了嚴重錯誤。之後他仍不斷發文，也被當局不斷叫去問話。最後經過20年的猶豫，他決定與中共徹底決裂。