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樂玉成：戰狼外交是話語陷阱 大陸要解決「挨罵」問題

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部副部長樂玉成。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部副部長樂玉成。圖／取自大陸外交部網站

大陸外交部副部長樂玉成5日表示，「戰狼外交」是「中國威脅論」的另一個翻版，是另一個話語陷阱，目的就是要讓大陸打不還手，罵不還口，放棄抗爭。大陸現在要解決「挨罵」的問題。

樂玉成今日出席第三屆中國智庫國際影響力論壇。他在致詞時指出，給大陸貼上「戰狼外交」的標籤，是對大陸外交的誤解，中國從來都是禮儀之邦，以和為貴。

他說，大陸從沒有主動挑釁別人，也沒有跑到別人家門口，更沒有到別人家裡去挑事。現在恰恰是別人到家門口耀武揚威，對大陸的家務事橫加干涉，喋喋不休地進行辱罵抹黑，陸方無路可退，不得不奮起自衛，堅定捍衛國家利益和尊嚴。

樂玉成並指出，近代史上，由於中國不能很好地表述自己，別人就把中國表述成「黃禍」、「東亞病夫」。直到今天，他們還在利用歷史上形成的話語權優勢將中國汙名化、妖魔化。

樂玉成說，這說明在表述自己方面，雖取得長足發展，但還遠遠不夠。中共總書記習近平指出，「落後就要挨打，貧窮就要挨餓，失語就要挨罵」。現在大陸解決前兩個問題，必須下決心解決挨罵的問題。

他也提到，脅迫外交扣不到大陸頭上。「那些指責我們搞脅迫外交的國家處心積慮通過各種手段對華施壓，非法抓捕中國公民，無端打壓中國企業，無理搜查和盤問中國記者，肆意干涉涉港、涉疆等中國內部事務。」

習近平

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