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以經促統 周志懷：要讓大台商從心底支持統一

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。取自環球網
華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷。取自環球網

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷5日表示，兩岸和平統一的可能性並未消失，促進經貿談判是重要的一步。

環球網報導，周志懷在《環球時報》2021年會上表示，現在一些觀點認為，和平統一可能性正在消失，但他今天依然認為，和平統一的可能性還是非常大的。

周志懷說，和平統一的主導權不在於台灣，而是在於大陸。換句話說，統一沒有爭議，只是路徑有分歧。他提出，從1970年代以來，大陸對台工作上始終存在兩大爭議，一是「和平統一」還是「武力統一」的爭議，二是「以經促統」還是「養虎為患」的爭議。

周志懷表示，有一些學者在講到「以經促政」問題時，會提到大陸惠台讓利，認為大陸付出的成本很大，但是效益很低。他以前一位同事就非常不同意這個觀點，兩岸經貿關係合作怎麼能說成本高，收益低呢？他當時就舉例說，現在台灣哪一個大台商敢公開喊支持台獨？

周志懷稱，現在不僅要讓這些大台商不敢喊支持台獨，更要讓他們從心底裡面支持統一，這才是重要所在。如果連兩岸經貿關係都不能促進統一，那和平統一從方法來說，恐怕就存在很多問題了。

在中美關係方面，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，拜登就任美國總統後，中美恢復對話合作最容易體現在疫情等公共衛生和氣候變化的方面，並產生成果。他認為，美國科研能力很強，但把科研能力變成產品能力比較弱，針對新冠疫情研發的疫苗就存在這個問題。因此美國需要大陸，大陸也有能力幫忙，雙方在這方面容易展開合作。

前國防大學戰略研究所所長、海軍少將楊毅認為，鑒於美國當前疫情嚴重性，拜登上台後會把國內抗疫措施作為優先選項，中方和美國在抗疫方面展開合作，應該務實、低調，不以勝利者的姿態去幫助美國；同時在執行層面，官方少說，民間多做，讓美國感到大陸誠意，不讓美國政府丟面子，這是關鍵中的關鍵。

北京語言大學學院特聘教授暨國別和區域研究院學術院長黃靖也認為，在疫苗合作中，中方宜保持低調，高調合作反而會激發美國國內反對派的反對意見，導致合作意向流產。

周志懷 台商

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