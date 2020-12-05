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涉在美助華為盜取技術 華裔教授毛波認較輕罪名
美國德州大學來自廈門的華裔客座教授毛波，去年因涉嫌為華為竊取美國科技資訊而被起訴。他4日在庭上承認較輕罪名，即向聯邦調查局作虛假陳述，以換取撤銷罪名較重的電信欺詐罪和竊取商業機密等控罪。
毛波於當地周五透過視訊向布魯克林地方法官承認，向聯邦調查局供稱不認識大學擁有有關電路板的人是講大話，預料他會被判處與已遭拘留時間相同的刑期，並於16日讓他一家4口返回中國大陸。
代表律師表示，毛波認罪是希望可以與家人返回大陸，繼續在廈門大學的研究工作。
硅谷初創公司CNEX Lab在德州提起民事訴訟，華為自2016年以來盜取其技術，民事法院去年裁定華為盜取技術。廈門大學副教授毛波涉參與計劃，華為的美國子公司2016年向德州大學捐出10萬美元，毛波2018年赴該大學從事相關研究。他被控試圖以學術名義，秘密協助華為，在這段期間與加州一家科技公司達成協定、取得CNEX的電路板，因此面臨串謀欺詐CNEX的罪名，最高可判20年監禁。
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