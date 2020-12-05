前議員許智峯保釋限期前未回港 被警方通緝

前香港立法會議員許智峯宣布「流亡」。有消息稱，許智峯的保釋離港條件已於4日深夜屆滿，惟許仍未回港，因此被警方通緝。

綜合港媒報導，許智峯3日宣布將流亡海外，暫別香港，並退出香港民主黨，並重申流亡不是移民，他永遠不會移民，暫未決定在哪個國家停留，先安頓家人，處理家庭、小朋友的未來及生計等現實問題。

保安局發言人4日強烈譴責任何棄保潛逃、逃避法律責任的行為，相關部門會按實際情況依法跟進，將棄保潛逃的疑犯緝拿歸案。警方也表示，強烈譴責任何罪犯企圖逃避法律責任的行為，會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查在逃疑犯的下落，將其緝拿歸案。

民政事務局長徐英偉稱，根據《區議會條例》，任何民選議員連續4個月沒有出席區議會會議，或沒有在限期前取得區議會同意，會失去議員資格。至於議員辦事處的營運開支如何處理，徐英偉說，如果失去議員資格，就不可申報有關開支，政府會密切關注事情發展，再研究如何處理特別情況。