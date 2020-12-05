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國台辦旗下網站：港獨已被繩之以法，台獨下場不言自明
大陸國台辦旗下網站中國台灣網5日發表兩岸快評文章指出，挑戰法治的港獨已經被繩之以法，香港社會得以重回穩定安寧，某些台獨分子若繼續執迷不悟，會有什麼下場，答案不言自明。
文章稱，香港眾志黃之鋒、林朗彥及前成員周庭2日被判刑並立即入獄。黎智英3日也被以詐騙罪起訴，不予保釋還押後至明年4月再訊。「反中禍港」分子遭懲實屬罪有應得、大快人心，充分彰顯法治公義。
文章批評，陸委會造謠污蔑，妄稱這是「秋後算帳、清除異己，破壞香港穩定繁榮」。
文末表示，如黃之鋒之流的亂港分子，和某些台獨分子都是毒瘤，嚴重損害兩岸同胞和香港同胞的利益。如果任由台獨和港獨合流，不僅禍害香港，也必將會禍害台灣。如今，挑戰法治的港獨已經被繩之以法，香港社會得以重回穩定安寧。而某些台獨分子若繼續執迷不悟，會有什麼下場，答案不言自明。
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