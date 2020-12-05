出席安理會視訊會議 王毅倡議「消弭非洲槍聲」

大陸國務委員兼外交部長王毅4日出席安理會「聯合國同非盟合作」高級別視訊會議時提出四點建議，包括以「消弭非洲槍聲」為目標，支持非洲人民建設和平穩定家園。

這次會議是由安理會12月輪值主席南非倡議舉辦。新華社報導，王毅說，新冠肺炎疫情大流行加劇全球性危機，深刻影響非洲國家政治、經濟和社會發展，非洲和平與安全形勢面臨一系列新挑戰。聯合國應當積極採取舉措，幫助非洲渡過難關。

他表示，中方就此提出4點建議：第一，以團結抗疫為重點，支持非洲人民築牢健康安全防線；第二，以消弭非洲槍聲為目標，支持非洲人民建設和平穩定家園；第三，以2030年可持續發展議程為抓手，支持非洲人民開闢普遍繁榮願景；第四，以公平正義為要旨，支持非洲人民共用全球治理成果。

王毅說，中國大陸將繼續為非洲人民擁抱和平提供鼎力支持，為非洲國家趕上現代化的列車助一臂之力，繼續在國際舞台為非洲國家仗義執言。中方願同非洲攜手前行，共同構建更加緊密的中非命運共同體。