嫦娥五號登月 中國國家航天局公布插五星旗照片

中國嫦娥五號探測器日前完成月球表面自動採樣封裝，預計15日返抵地球。中國國家航天局官網今天公布嫦娥五號在月球表面展示五星旗的照片，並指這是五星旗第一次在月球表面動態展示。

綜合官方央視新聞app（應用程式）等陸媒報導，中國國家航天局旗幟展示系統技術負責人表示，嫦娥五號攜帶的是一面真正的旗幟，重12公克，與嫦娥三號、嫦娥四號以及玉兔月球車上的噴塗式五星旗不同，因此是五星旗首次在月球表面動態展示。

負責人稱，研究團隊費時一年才挑選出20、30種纖維材料，並透過一系列物理試驗，最終決定採用一種新型複合材料，確保旗幟在月球正負攝氏150度溫差環境下，不會退色或分解，且能在1秒內順利展開。

據官方通報，中國嫦娥五號探測器於12月1日成功著陸月球後，經過19小時工作，已於2日晚間10時完成月球表面自動採樣封裝工作，將攜帶約2公斤的月球土壤於15日返抵地球。