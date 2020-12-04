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許智峯流亡後首度受訪 自曝：家人已抵倫敦、明前往會合

香港01 / 翟睿敏報導
辭任香港立法會議員的民主黨許智峯宣布流亡。圖擷自許智峯臉書
辭任香港立法會議員的民主黨許智峯宣布流亡。圖擷自許智峯臉書

身處丹麥的前民主黨立法會議員許智峯昨日（3日）宣布流亡，他今日接受丹麥媒體《DR2 Deadline》採訪時，主持人透露其家人已抵達倫敦，許智峯明日亦會前往會合。被問到訪問原定昨日進行，要改至今日是否因為家人當時尚未離港，許智峯表示不太情願提及家人，但承認的確要確保家人安全後，自己才能夠自由發聲。

許智峯又對未能與丹麥政府會面感到失望，推測當局可能會對見面感到尷尬，但自己想傳達的訊息是，希望丹麥政府能為香港的人權自由踏前一步，如歐盟等展示更強硬的立場，並為港人提供救生艇計劃。

許智峯宣布流亡後首度接受媒體採訪，形容離開香港是一個非常困難的決定，以前從來沒有想過，經過一番掙扎後，認為到外國為無法發聲的香港人表達訴求，是為香港好的做法。他強調，不會放棄為香港爭取自由，離開是展開新的一頁。

另外，個人及家人的安全亦是他選擇流亡的原因，許智峯引用721事件，稱有證據顯示警方與黑社會合作，襲擊普通市民，擔心自己及家人會被施襲。他又提到，過去自己的電話對話及訊息，都被北京及香港警方監控，認為是出於保安措施（security measures )。自己及家人亦曾被人及車輛跟蹤，警方接獲報案後稱有關人物是記者，但許智峯認為是北京公安或情報人員。他亦舉例指香港其他政治人物有同樣遭遇，如前眾志秘書長黃之鋒的手機曾被警方解鎖，擷取訊息及用作呈堂證供。

許智峯面對9項控罪，當中包括5月及6月審議《國歌法》期間，於立法會會議廳放置腐爛植物。他表示，自己有3宗案件待審，一旦罪成將要面對以年計的監禁。許智峯亦提到，自7月《港區國安法》生效後，香港人已徹底失去自由，「一國兩制」亦已完全死亡。

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文章授權轉載自《香港01》

丹麥 國安法 一國兩制

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