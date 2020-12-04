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港前律政司長：若保初衷 2047年後香港一國兩制不變
香港前律政司長、前基本法委員會副主任梁愛詩今日表示，儘管大陸的「憲法」及香港「基本法」沒有提及香港在2047年後會不會變，但她認為，若屆時仍保持初衷，「一國兩制」則不需要改變。
據星島日報報導，梁愛詩4日指出，香港有人一直忽視或拒絕大陸的「憲法」在香港的法律地位，因此宣傳「憲法」是正確落實「一國兩制」之所需。
她強調，即使訂立了「港版國安法」，港府仍需完成23條立法，以及仍有責任落實國家安全保障的需要。「一國兩制」的目的是為國家統一、領土完整及香港繁榮穩定。
梁愛詩指出，儘管大陸的「憲法」及香港「基本法」沒有提及香港在2047年後會不會變，但她認為，若屆時仍保持初衷，「一國兩制」則不需要改變。除非在2047年後，認為沒有需要保持原來制度、高度自治不成功或香港表現衝擊大陸實行社會主義制度。
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