中聯辦主任駱惠寧：港版國安法仍有許多規定要轉化

香港中聯辦主任駱惠寧今日表示，「港版國安法」落實數個月後威力初顯，是進一步築牢維護國家安全的堤壩，但「港版國安法」仍有許多規定，需要轉化完善制度機制，成為香港人自覺遵守的行為準則，在行政、司法和執法上都要切實執行。

據香港電台報導，駱惠寧在港府舉辦的「國家憲法日」線上座談會發表致辭。他說，香港主權移交23年，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，漠視特區憲制基礎的根本改變，是香港近年出現亂象的思想根源。只有認同和遵從大陸的「憲法」和香港「基本法」共同構成特區憲制基礎，才能破解近年「一國兩制」實施時遇到的新情況、問題和新挑戰。

駱惠寧說，維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」的基本宗旨，沒有國家安全就沒有「一國兩制」，也沒有香港的繁榮穩定。去年發生反送中運動，香港陷入動亂，國家安全受到嚴重威脅，北京制訂「港版國安法」，填補香港長期存在的法律漏洞。

他又提及，香港近年部分參選與當選的公職人員，公開宣揚港獨主張，拒絕承認北京對香港行使的主權，尋求外國或境外勢力干預香港事務，與「愛國者治港」的要求相背離。

他表示，上個月大陸全國人大常委會通過特區立法會議員資格的決定，是進一步劃清「愛國者治港」的底線準則和政治規矩，確保所有從政者擁護大陸「憲法」和香港「基本法」，效忠國家和特區，將禍國亂港者驅逐出特區管治架構。