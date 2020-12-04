王毅：新冠疫苗完成後 將提供發展中國家

大陸國務委員兼外交部長王毅今日表示，陸方正加快推進疫苗三期臨床試驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，積極向發展中國家提供，為人類衛生健康做出貢獻。

據陸媒新華社報導，王毅參加新冠肺炎疫情問題特別聯大，並發表題目為「全球合作再動員，團結戰疫再出發」的視訊講話。

王毅表示，當前新一輪疫情襲來，全球疫情防控進入攻堅階段。希望各方加強團結，擴大共識，攜手合作再出發。他指出，主要大國應當發揮表率作用，堅持走合作抗疫的正道。把公共衛生安全置於國際議程的優先位置，完善公共衛生安全治理體系，支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用。

王毅並提，利用疫情催生的新業態新模式，大力發展新興產業，推動經濟「綠色復甦」，要加大對發展中國家的幫扶。

他還強調，在中共總書記習近平領導下，大陸「始終堅持人民至上、生命至上理念，採取了最全面、最嚴格、最徹底疫情防控措施，建立了疫情防控和經濟社會發展中長期協調機制。」