聽新聞
test
0:00 / 0:00
王毅：新冠疫苗完成後 將提供發展中國家
大陸國務委員兼外交部長王毅今日表示，陸方正加快推進疫苗三期臨床試驗，研發完成並投入使用後將作為全球公共產品，積極向發展中國家提供，為人類衛生健康做出貢獻。
據陸媒新華社報導，王毅參加新冠肺炎疫情問題特別聯大，並發表題目為「全球合作再動員，團結戰疫再出發」的視訊講話。
王毅表示，當前新一輪疫情襲來，全球疫情防控進入攻堅階段。希望各方加強團結，擴大共識，攜手合作再出發。他指出，主要大國應當發揮表率作用，堅持走合作抗疫的正道。把公共衛生安全置於國際議程的優先位置，完善公共衛生安全治理體系，支持世界衛生組織發揮關鍵領導作用。
王毅並提，利用疫情催生的新業態新模式，大力發展新興產業，推動經濟「綠色復甦」，要加大對發展中國家的幫扶。
他還強調，在中共總書記習近平領導下，大陸「始終堅持人民至上、生命至上理念，採取了最全面、最嚴格、最徹底疫情防控措施，建立了疫情防控和經濟社會發展中長期協調機制。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言