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香港立法會前議員許智峯流亡 港保安局：強烈譴責

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
辭任香港立法會議員的許智峯昨日晚間在臉書正式宣布流亡。圖／取自許智峯臉書
辭任香港立法會議員的許智峯昨日晚間在臉書正式宣布流亡。圖／取自許智峯臉書

辭任香港立法會議員的許智峯昨日晚間在臉書正式宣布流亡，退出香港民主黨，暫別香港。對此，香港保安局發言人表示，強烈譴責任何棄保潛逃、逃避法律責任的行為，相關部門會按實際情況依法跟進，將棄保潛逃的疑犯緝拿歸案。

據星島日報報導，港警表示，強烈譴責任何罪犯企圖逃避法律責任的行為，會根據案件實際情況，依法循不同途徑追查在逃疑犯的下落，將其緝拿歸案，不評論個別個案或報道。

許智峯涉嫌在5月8日立法會內務委員會上，被控觸犯「立法會（權力及特權）條例」其中兩項罪名，一度被捕。

許智峯昨日在臉書表示，日後會協助擴大國際戰線，在海外為香港發聲。他是繼現於英國的羅冠聰之後，又一名流亡海外的香港立法會前議員。

香港 立法會 羅冠聰

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