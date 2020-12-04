快訊

棒球／強調跟倪福德沒心結 郭泓志：其實我們很好啦

西螺分局員警凌晨值班昏倒在中庭 送醫不治死因待查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美學者指 台灣是美中陷入大國衝突的定時炸彈

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）。 美聯社
哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）。 美聯社

據香港中評社報導，因提出「修昔底德陷阱」而聞名的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）3日在華盛頓一場座談中指出，台灣是美中陷入大國衝突悲劇的定時炸彈之一，兩國需要合作管控台灣問題。

艾利森3日出席華府智庫「中美研究中心」（ICAS）舉辦的「美國大選後的中美關係前景」線上年會。報導稱，艾利森在探討美中未來如何處理雙邊關係時，一再提到台灣問題。

艾利森認為，美中正鎖定於典型的修昔底德對手關係的趨勢之中，似乎正加快滑向大國衝突。他表示，結構性的現實已經是這樣，關鍵在於他們如何演化。但他也強調，並無決定結果的「鐵律」，大國衝突並非不可避免。

艾利森提出的「修昔底德陷阱」，是指一個新崛起的大國必然會挑戰現存大國，現存大國也必然回應這種威脅，如此戰爭將變得不可避免。此一概念來自《伯羅奔尼撒戰爭史》作者修昔底德的名言：「伯羅奔尼撒戰爭的無可避免，肇因於斯巴達對雅典崛起的恐懼。」

在艾利森看來，中美關係可能也正面臨著「修昔底德陷阱」。艾利森說，除非美中能發現方式，尋求某種新型大國關係的合作，否則第三方事件，例如台灣或朝鮮都有可能將兩個大國拖入災難性的戰爭。

但他也指出，好消息在於，拜登理解不僅核瘋狂會導致互相保證摧毀，氣候瘋狂也會導致互相保證摧毀。因此兩國應尋求合作，儘管這個過程不容易、不舒服。

在被問到美中之間有什麼會讓他晚上睡不著覺的負面驚奇時，艾利森再度表示，台灣就是這個定時炸彈的候選者之一，它可能導致大國的悲劇性衝突，重演1914年那種悲劇故事（指當年6月28日，奧匈帝國皇太子在塞拉耶佛被刺，從而引爆第一次世界大戰。）

艾利森指出，在台灣問題上，美中兩國一起合作管控了近50年，在某種模糊性的規則之下成功運作，使得兩岸和美國有了很長時期的繁榮，儘管也有一些不安、困難和危機。

艾利森預期，在很長時間內，美中之間會看到激烈的對手關係。在美國政府的議程上，美國就是要在美國領導的國際秩序下發揮領導作用，這也是拜登的議程。

他第三次指出，中美兩國一道生死存亡的事情，台灣是個例子，朝鮮是另一個例子。這意味著在這些特殊領域，雙方不得不深度合作。

中評社表示，參加同一場研討會的大陸駐美大使崔天凱最後也回應艾利森的說法稱，台灣是中國的核心利益所在，事關中國統一和主權。但他強調，中美兩國仍可找到一些共同點，例如台灣海峽的和平與穩定，符合中國大陸、美國和台灣人民的利益，朝鮮半島的和平與穩定也符合兩國利益。

戰爭 炸彈

延伸閱讀

鮑爾VS.葉倫絕配？撐得住經濟救不了股市

白宮經濟委員會主席 拜登相中歐巴馬政府顧問

美、中能重回「競合」新局？

拜登「新全球化」拚經濟

相關新聞

追逐囚車的吶喊香港人...肉身投向鐵馬的自由追逐

「學生運動，無畏無懼！」12月2日，前眾志三子黃之鋒、周庭、林朗彥因為去年621包圍警總案分別被判刑13.5個月、10個月和7個月。判刑結果宣布當下，周庭泣不成聲，在法庭外聲援的支持者也難掩難過之情，守候在三人被判刑的西九龍裁判法院外等待送囚車。然而，基本上沒人可以預料囚車什麼時候會出來，也無法從黑漆漆的車窗外看到車裡坐的是誰，所以如果要送車，支持者只能持續在現場等候...

黎智英被羈押 壹傳媒股價又再飆漲

香港壹傳媒集團主席黎智英昨天因詐欺罪被羈押後，集團股價今早又再飆漲，這已是壹傳媒股價近半年來第2次出現類似情況

美學者指 台灣是美中陷入大國衝突的定時炸彈

據香港中評社報導，因提出「修昔底德陷阱」而聞名的哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）3日在華盛頓一場座談中...

陸學者建議 北京應主動提議與美國共同加入CPTPP

在「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）11月15日正式簽署後，大陸國家主席習近平11月20日在APEC峰會明確表態，...

香港立法會前議員許智峯流亡 港保安局：強烈譴責

辭任香港立法會議員的許智峯昨日晚間在臉書正式宣布流亡，退出香港民主黨，暫別香港。對此，香港保安局發言人表示，強烈譴責任何...

許智峯流亡海外 港民主黨：尊重決定

香港民主黨前立法會議員許智峯流亡海外，其原先所屬政黨民主黨表示尊重其決定。官方保安局則譴責他棄保潛逃，逃避法律責任

美中新冷戰的犧牲者？黃之鋒被判入獄13.5個月

馬嶽記錄了香港人抗爭暴政的日常與緊急事態，來到結論，揭曉了本書是在描述反送中運動如何建構「香港人身份」，因此命名為「反抗的共同體」。

成功挖土後 嫦娥五號返回前首次在月球展示五星旗

本月1日深夜成功登月的大陸「嫦娥五號」，在順利完成「挖土」任務後，3日23時10分成功將攜帶月球土壤樣品的上升器送入預定...

黃之鋒遭重判 學者：與控罪不符

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪名被重判。法律學者指案件控罪與刑罰不相稱，...

習宣布脫貧 要求動態清零

大陸國家主席習近平昨宣布如期完成「新時代脫貧攻堅目標任務」，指大陸現行標準下的農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部「摘帽」。...

包道格：美台未來4年不會「冷卻」

前ＡＩＴ處長、卡內基國際和平基金會副總裁包道格預期，美台關係在美總統當選人拜登就任後的未來四年內並不會「冷卻」，但台灣問...

陸委會：3方向放寬港澳居民來台

前香港眾志秘書長黃之鋒等人二日遭判刑入獄，引起國際社會關注，陸委會昨表示，政府除了持續要求台港服務交流辦公室精進相關安置...

熱門新聞

大陸嫦娥五號上升器成功自月面起飛 攜帶月壤奔向地球

9歲女稱「看見死人」…家人花百萬請仙姑驅邪沒用 真相曝光！

影／「妳是甚麼東西！」孫在地鐵迫奶奶讓座 眾怒斥：沒家教

阿里百度在美面臨下市風險

香港前議員許智峯宣布流亡海外 退出民主黨

全面邁入阿里時代 林小海接任大潤發CEO

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。