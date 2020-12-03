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習近平宣布：大陸如期完成脫貧目標

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／取自新華網
中共總書記習近平。圖／取自新華網

中共中央政治局常委會今日召開會議，中共總書記習近平表示，中共如期完成脫貧目標，現行標準下農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消除了絕對貧困和區域性整體貧困，近1億貧困人口實現脫貧，「取得了令全世界刮目相看的重大勝利」。

據陸媒央視新聞報導，中共中央政治局常委會今日召開會議，聽取脫貧攻堅總結評估彙報，習近平主持會議並發表講話。

習近平說，脫貧攻堅的勝利，為實現中共第一個百年奮鬥目標打下堅實基礎，「極大增強了人民群眾獲得感、幸福感、安全感，徹底改變了貧困地區的面貌，改善了生產生活條件，提高了群眾生活品質，『兩不愁三保障』全面實現」。

不過，會議仍指出，當前，大陸發展不平衡不充分的問題仍然突出，鞏固拓展脫貧攻堅成果的任務依然艱巨，稱要定期核查，及時發現，及時幫扶，動態清零。

央視報導並指，該會議還研究了其他事項。

中共 習近平 央視

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