港前議員許智峯宣布流亡 退出民主黨

已辭任香港立法會議員的民主黨許智峯今日晚間在臉書正式宣布流亡，並退出香港民主黨，暫別香港。

港媒今報導指出，許智峯人身處丹麥，其父母及妻子及兩名子女也已搭乘飛機離港。他的助理今日向媒體表示，到丹麥出訪是每年有的行程，行程是由上月30日至本月4日，並已獲法庭批准。

不過，晚間他在臉書上正式宣布流亡。許智峯表示，「流亡不是移民，我永遠不會移民，永遠無法在另一個地方落地生根，我的家只有香港。這也是我沒有尋求任何國家的庇護落腳的其中一個原因。我寧願四處漂泊著，等待回家的一天。我已下定決心，我必定會回家，在光復後的香港，與大家在煲底流淚相擁。」

許智峯說，他要讓全世界繼續聽到香港人掙扎中的吶喊，在外地自由的空氣中，換取香港人應有的言論自由，在政權手中搶回香港的言論主導權，與其他流亡港人攜手，拉大香港的國際戰線。