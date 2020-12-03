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春運恐加大疫情風險 中國擬減少人員流動
中國國務院聯防聯控機制今天針對冬季疫情防控舉行記者會，疾控官員提出，隨著境外疫情加速蔓延與春節運輸，中國面臨疫情風險加大，因此春運期間將採取措施盡可能減少人員流動、聚集等。
據中國網文字實錄，中國國家衛生健康委員會疾控局副局長吳良有在會中表示，當前境外2019冠狀病毒疾病疫情加速蔓延，移入中國風險逐步加大，其他呼吸道傳染病也將進入流行季節，加上春節期間人員流動性加大，聚集性活動增多，將進一步增加疫情傳播的風險。
他也提到，預計冬季疫情仍將處於零星散發狀態，甚至局部地區有可能發生聚集性疫情。
吳良有指出，中國國家衛健委將會同有關部門強化監測預警，指導各地在開展發熱病例、冷鏈食品從業人員等重點人群，以及醫療機構、農貿市場等重點場所環境的核酸檢測，並嚴防聚集性疫情的發生。
他並表示，將借鑒「五一」、「十一」期間疫情防控的經驗，會同各相關部門按照減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集、加強個人防護等原則，做好元旦、春節期間的疫情防控準備。
中國交通運輸部運輸服務司副司長李華強則表示，在疫情防控常態化形勢下，明年的春運尤為特殊，任務更重、壓力更大，因此近期已啟動了春運籌備工作，將會同有關部門進行系統安排。
李華強並稱，屆時將透過記者會、入口網站、政務微信等管道，發布相關春運訊息。
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