美禁止進口新疆棉花 華春瑩：此舉製造「強制失業」

美國政府以涉嫌侵犯人權為由，禁止新疆生產建設兵團(XPCC)生產的棉花與相關產品入境。大陸外交部發言人華春瑩3日表示，美方一些政客炮製所謂強迫勞動的假消息，目的是要限制和打壓大陸和相關企業，遏制大陸發展。

中新網報導，她表示，美方通過施壓、制裁等手段限制打壓新疆企業，擾亂新疆穩定發展繁榮，難道不是要在新疆製造「強制失業」、「強制貧困」嗎？新疆各族勞動者是根據自己的意願選擇職業，以平等自願的原則與企業依法簽訂勞動合約，不會因為民族、性別、宗教信仰不同，而受到任何歧視。

華春瑩指出，美方個別政客一方面聲稱關心和保護新疆少數民族的權利，另一方面卻通過施壓、制裁等手段限制和打壓新疆的企業，擾亂新疆的穩定繁榮發展。美方對新疆事務異乎尋常的關心，卻對美國境內存在的少數族裔權利不平等、貧困率居高不下、司法執法部門系統性種族歧視與暴力執法等問題視而不見。

最後，華春瑩強調，中方敦促美方個別的政客尊重基本事實，停止借涉疆問題干涉大陸內政。中方將繼續採取必要的措施維護大陸有關方面和企業的合法權益。