德國之聲專訪 黃之鋒坐牢的日子恐怕還會增加

德國之聲：昨天宣判時，你在法庭上。能否告訴我們法院裡面的情況？

何桂藍：因為新冠疫情的緣故，昨天法庭只開放讓一半的公眾入內。法庭外聚集了很多人，另外也有約100名警察在場試圖驅散人群。當法官宣判刑期的那一刻，現場群眾都深感悲憤。

一些人開始高呼口號，指責法院做了錯的判決。誰也沒有想到黃之鋒丶周庭與林朗彥會面對這麼長的刑期。他們三人的罪名是煽動未經批准的集會，這在2019年之前的案件中屬於輕罪，通常只會被處以數千港元的罰款或數周監禁。

現在他們面臨的卻是一年以上的刑期。很明顯的，這已形成一個趨勢，那就是法院正在增加對政治抗議者的監禁刑罰。他們會用任何罪名來對付示威者。

德國之聲：在今年的民主派立法會初選中，你與黃之鋒有密切合作。周三的判決結果對你來說意味著什麼？

何桂藍：從情緒上來說，昨天的判決對我來說是一個沉重的打擊，因為黃之鋒被判了超過一年的刑期。即使是之前沒有犯罪紀錄的周庭，都在法庭沒有提供任何理由的情況下，被拒絕保釋。

目前最令人擔心的是，我們不知道他們在監獄裡面臨什麼樣的待遇。最近傳出越來越多關於被關押的政治犯遭受不公平待遇或酷刑的消息。黃之鋒在刑期宣判前就已被單獨監禁。

目前香港對犯人的基本權利，沒有任何制度上的制衡和保障。我個人非常擔心他們在監獄裡受到的待遇。尤其因為他們是國際知名人物，我覺得這會給香港政府理由對他們增加更多的不當待遇。

從公眾的角度來看，民主派的人對未來可能發生的事多少都做好了心理准備。即使判決刑期出乎我們的預料，但我們並非沒有預料到他們三人會遭受迫害。當我站在法庭外，現場有幾十名警察試圖威嚇群眾時，我們仍然看到數百人試圖表達支持黃之鋒和周庭。

這些人都不是名人，他們只是一般民眾。盡管香港政府以疫情為名頒布限制聚集的命令，他們仍然無所畏懼。我認為無論是民運人士丶政治人物或市民，仍有一種很堅強的精神，我相信抗議會持續下去。

德國之聲：中國政府在香港實施《香港國安法》後，我們看到民主派過去仰賴的渠道都不存在了。黃之鋒丶周庭與林朗彥被關進監獄後，香港民主運動感覺面對許多阻礙。妳認為香港的民主運動該如何走下去？

何桂藍：我現在沒有一個很全面的答案，但我看到的是，支持民主的人士仍在努力。他們繼續挑戰政府所設下的限制，直到他們的行為再度被政府禁止。比如說，我們失去了立法會這個平台，也失去了投票的機會，但我們仍然看到很多區議員試圖在社區層面抵抗專制政權的管制。

我預測這些區議員會是下一批被迫害的對象。去年11月在選舉中勝出的300多名民主派區議員現在正面臨可能被取消資格的威脅。不過，他們仍然盡量利用剩餘的日子來抵抗政府的控制。我和很多民主派運動人士也仍在找尋其他方式來進行抗議。

我認為在專制政權的統治下，看到示威的渠道和路徑被一一關閉是很正常的，所以我們需要用創意來應對。比如說，香港的黃色經濟圈仍在持續發展，大家還在嘗試用不同的方式來建立一個更大的黃店社群。

我們也沒有放棄國際戰線。羅冠聰和其他在海外的香港人仍在努力爭取世界對香港局勢的關注。盡管香港民主運動遭受到很多壓力，政府也試圖壓制我們的聲音，但我們仍在繼續抗爭。我們是唯一的反對聲音，我們不會讓中國壓制我們。我們將繼續發聲。

德國之聲：全世界都在密切關注黃之鋒丶周庭和林朗彥的刑期宣判。你認為國際社會應該從周三的宣判中認知到什麼？

何桂藍：我認為他們應該了解，今天的刑期不會是黃之鋒短期內唯一必須面對的監獄刑期。他目前還面對其他罪名。在他服刑的13.5個月期間，他很有可能會被帶回法庭接受其他案件的審判，他的刑期也可能因此而被延長。

我們談論的不僅僅是一年多的刑期。我們擔心的是，未來幾年黃之鋒可能都被關在監獄裡。香港不只是一個時常出現令人驚豔的抗爭手法的城市，香港也不是一個短期的問題。它將成為一個長期的問題。我希望無論國際地緣政治局勢如何變化，國際社會都應該記得，有一個700萬人口的城市目前正在被中國的專制政權迫害。

我認為國際社會已開始注意到，中國想向全世界輸出他們的專制價值觀，香港人正在付出血淚來警示國際社會。香港的情勢不只是一天的頭條新聞。香港人的苦難是真實存在的。黃之鋒丶周庭和林朗彥不是香港唯一的政治犯。

包括我在內，目前有超過2000個香港人正在等待審判，另外有更多人已經被監禁了。這會是一個持續發展的問題，香港人需要國際社會持續支持。

何桂藍是一名民主派運動人士，曾在2020年民主派立法會初選勝出，但在提名時遭取消資格。此前，她曾是BBC與立場新聞的記者。

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