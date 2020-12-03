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巴菲特旗下遭美商務部列「黑名單」澄清與解放軍無關
「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資控股公司Berkshire Hathaway旗下一間亞洲業務公司，及另一間美國公司，遭美國商務部列入與中共解放軍有業務關連的企業名單中。不過這兩間公司均否認與解放軍有關連。
信報財經報導，美國商務部把Berkshire Hathaway旗下TTI的香港子公司TTI Electronics Asia PTE Hong Kong Ltd，初步納入一份與解放軍關連的89間企業名單中。
美國商務部制定上述名單的目的，是禁止美國人與名單中的公司有生意往來。有關名單未有公開，但上月路透披露相關資料。
TTI從事電子零件分銷業務，周三表示其香港子公司只是集團的代理商，為各種電子元件的授權經銷商，但這些與解放軍沒有任何關係，不屬於大陸軍事或國防項目。
另一間公司為Arrow Asia Pac Ltd，是美國的Arrow Electronics旗下公司，同樣從事電子零件分銷業務。
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