AIT前處長包道格： 不認為美台關係未來4年會冷卻

曾於2002年至2006年擔任AIT處長的包道格預期，美台關係在拜登就任後的未來4年內並不會「冷卻」，但台灣問題也不會是拜登政府的政策中心，而是會被放在中美利益這一更廣闊的背景上來處理。

大陸《環球時報》3日刊登現任卡內基國際和平基金會研究副總裁的包道格專訪，針對美國大選結果對美中關係和兩岸關係的影響，包道格表示，如果仔細看拜登曾經的表態，他認為拜登就任後的施政優先事項會是抗疫、恢復經濟、處理種族問題和應對氣候變化。

包道格指出，在抗疫和應對氣候變化上，美中有很大的合作空間，沒有理由發生衝突，其他領域其實和美中關係沒有太大相關性。因此他認為中國可以多一點耐心，期待一些變化。

他給北京的建議是，中國可以利用這段時間，認真考慮該如何接觸拜登新政府，比如在那些希望和美國談判的領域提出建議，或採取一些措施來緩解兩國間的緊張局勢。

對於拜登政府在台灣問題上會採取什麽政策，包道格說，他並不認為美台關係會在未來4年「冷卻」。美國國會有很多兩黨支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案。

但包道格也認為，拜登政府不會把台灣問題置於其政策中心，台灣不是他競選時的主要話題，在各種民調中台灣的優先性都非常靠後。台灣會被拜登政府小心地處理甚至「歡迎」，但會被放在中美利益這一更廣闊的背景上來處理。

至於未來哪些有關台灣的事件將最受美國政策制定者關注？包道格說，他想會是意外事件的發生。如果發生意外，希望美中都能保持冷靜，不要演變為大規模衝突。他認為，拜登政府中沒人會希望在這個問題上製造麻煩。

對於美國國務卿龐培歐是否可能訪台，包道格說，是有這方面的傳言。但在觀察龐培歐過去幾個月的行為後，他的觀點是：龐培歐不會真的這麽做。

他認為，川普和龐培歐在台灣問題上非常小心，他們試圖突破一點界線，但又不真正越過任何紅線。

「的確，他們似乎想把美中關係推向某種臨界點，以迫使拜登無法對本屆政府已經做的事做出更多調整，也許他們的確考慮過（讓龐培歐訪台），但我仍認為這僅是一個傳言而已。」