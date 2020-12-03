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黎智英被控欺詐罪 遭通宵扣查後將於今日開庭

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
壹傳媒集團創辦人黎智英2日前網旺角警署報導，隨後遭通宵扣查。路透
壹傳媒集團創辦人黎智英2日前網旺角警署報導，隨後遭通宵扣查。路透

香港反對派正遭到強力打壓，繼「香港眾志」前秘書長黃之鋒等3人昨天被判重刑後，壹傳媒集團創辦人黎智英因涉及一宗「欺詐」罪，將於今天上午開庭。

壹傳媒集團創辦人黎智英、兩名兒子、4名壹傳媒集團高層及前眾志成員周庭等共10人，今年8月因涉嫌違反港版國安法及串謀欺詐等罪被捕，其後獲准保釋候傳。

據香港明報報導，黎智英2日因案到旺角警署報到，香港警務處國家安全處立案控告黎智英、壹傳媒集團總裁及財務總裁周達權、行政總監黃偉強等3人共同犯下一項「欺詐」罪。

香港警方罕見不允許3人交保，在遭通宵扣查後，案件今天上午將在西九龍裁判法院開庭。

今年8月，約200名警察大動作前往香港《蘋果日報》所在的將軍澳壹傳媒總部大樓搜查約4小時，帶走25箱證物，其間甚至有員警隨意翻閱記者座位上的文件。

香港警方因案拘捕黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒集團高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。

另，前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤，也被以涉嫌勾結外國或境外勢力為由遭到逮捕。

據悉，黎智因設級的此案，係因有人指控壹傳媒大樓為多家公司提供「公司秘書」服務，違反將軍澳工業邨地契條款，涉嫌串謀用欺詐手段騙取以低價使用廠房的權利。

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭，則因去年6月21日包圍灣仔警察總部，被控煽惑他人參與未經批准集結等3罪，於2日分別遭判刑7個月（林朗彥）、10個月（周庭）及13.5個月（黃之鋒）。

壹傳媒 黎智英 黃之鋒

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