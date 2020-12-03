10小時的庭審 央視實習生弦子案申請到休庭

時隔兩年，北京海淀區人民法院昨天下午2點審理央視主持人朱軍涉嫌性騷擾一案。該案在昨天進行「馬拉松式」的庭審，經過10個小時之後，起訴人弦子在寒冷的北京夜晚步出法庭，外頭滿是前來關注的群眾，弦子表示，該案申請到休庭，申請下次庭審朱軍本人到場，加入人民陪審員，以及兩位審判長和法官迴避。

大陸在2018年掀起Me Too風潮，當年7月26日時年25歲的女孩弦子在網上發文，表示她在2014年於央視實習時，遭到主持人朱軍的性騷擾。據弦子表示，當時在央視舊址的一間化妝室，朱軍在她毫無防備的情況下，一隻手拉拽坐在椅子上的她，迫使她靠近他的身體，另一隻手從裙子下擺伸進去撫摸她，試圖侵犯她的隱私部位，由於裙口較小以及她的抗拒，朱軍才無法繼續。

弦子還稱，朱軍強吻她，持續約5分鐘，她身體瘦弱無力反抗，幸好之後有嘉賓敲門，才得以脫逃。

該文發布不久後，朱軍委託律師發布聲明，指出這是不實消息，之後以名譽權受損為由，向海淀法院遞交訴狀，起訴弦子和轉發此文的徐超，索賠人民幣65.5萬元（約新台幣260萬元）。

2018年9月25日，弦子接到朱軍的起訴書副本，同時也向海淀區法院遞交起訴書，以性騷擾損害責任糾紛作為案由起訴朱軍，索賠人民幣6萬多元（約新台幣24萬），其中精神撫慰金人民幣5萬元（約新台幣20萬）。

該案直至昨天下午審理。除了弦子以外，海淀區人民法院前來了百餘名民眾聲援弦子，他們手持「我們一起向歷史要答案」等標語，向弦子打氣，弦子在步入法庭前數度落淚，感謝前來的民眾支持。

昨天開庭審理超過10個小時，但是外頭人潮並未散去，許多人自願發起訂餐，以及訂購暖暖包、手套等物資。接近晚間12點時，弦子從法庭步出，外頭群眾此起彼落地高喊「弦子辛苦了」、「加油」，弦子向前來的群眾表示，今日特別難，本來認為會很不順利，但能申請到休庭與下一次機會，這已經是與兩位律師能做到的全部。這件案件屬於公共關注的案件，才能在最後要求到休庭，以及兩位審判長和法官迴避，她非常感謝大家。