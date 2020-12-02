黃之鋒等三人被判入獄 英外相：停止打壓反對派

前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥3人今天被法院判處監禁數月不等。英國外交大臣拉布發表聲明，敦促香港與北京停止打壓反對派，檢控決定必須公平，公正，香港人的權利和自由必須得到維護。

黃之鋒、周庭與林朗彥三人因涉嫌在2019年6月21日包圍香港警察總部案，香港西九龍裁判法院今日下午就此案進行宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥被判刑7個月。

據港媒星島日報報導，國際特赦組織表示，香港政府再次出於政治動機，以「煽惑他人參與未經批准集結」等罪名，起訴以和平方式表達訴求和示威的人士。

國際特赦組織批評，港府在這些無人主導的示威活動中，選擇控告知名社運人士，是在殺雞儆猴。3人被判監，侵害了他們的表達自由及和平集會權利。