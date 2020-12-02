有線新聞部裁40人 香港官員許正宇：訊息流通自由未受損

香港有線寬頻昨日（12月1日）裁員100人，其中新聞台有約40人被裁，包括港聞、財經、攝影師、剪接等組別，被視為皇牌節目之一的《新聞刺針》全組記者遭解僱，並觸發多名編採人員辭職抗議，事件引發社會對新聞自由的擔憂。

財經事務及庫務局局長許正宇今日（2日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時回應指，不擔心事件影響投資者對香港的信心，強調香港既有的優勢，如訊息流通自由、金融監管制度等都未有受損。

「錢是不分顏色的」

主持人問到，有線大規模裁員，會否令外間對香港資訊流通自由的觀感受損，從而影響整個金融體系穩定。許正宇表示，近月曾出席國際會議，以及與多國領事、銀行證券界人士溝通，聽到的說法都是大家仍一致認同香港金融業和投資環境的固有優勢仍在，包括金融監管制度、健全的法律制度等，也不擔心今次事件影響訊息流通自由，以及投資者對香港的信心。他認為，有線裁員是受到經濟等各方面因素影響，所作的人員安排。

許正宇又指，目前對於香港經濟發展，最重要的是如何把握大灣區和中國發展機遇，以及協助不同地方投資者投資內地。他指「錢是不分顏色的」，只要有足夠經濟機遇，就能吸引投資。由於海外投資者對香港的法律制度熟悉，香港可發揮這方面的優勢，「將國際帶給國家」。

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文章授權轉載自《香港01》