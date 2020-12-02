聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃之鋒等人被判入獄 陸委會批：秋後算帳
前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥3人今天被法院判處監禁數月不等。陸委會今日表示深切的關切與遺憾，並稱有關方面未能善盡政府保障人民權利之責，反而不斷秋後算帳、清除異己，破壞香港的穩定繁榮。
黃之鋒、周庭與林朗彥三人因涉嫌在2019年6月21日包圍香港警察總部案，香港西九龍裁判法院今日下午就此案進行宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥被判刑7個月。
陸委會晚間對此表示，人民享有政治權利與表意自由，這是放諸四海皆準的普世價值。有關方面非但未能善盡政府保障人民權利之責，反而不斷秋後算帳、清除異己，擠壓社會民主自由空間，破壞香港的繁榮穩定。
陸委會表示，香港社會現正壟罩在「警察國家」的陰影下，並已陷入人人自危恐懼的寒蟬效應。呼籲相關方面應落實保障港人的自由與權利，確實遵守其對國際社會及人民的承諾，勿再恃強凌弱、打壓人民，否則終遭唾棄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言