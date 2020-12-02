趙立堅槓澳洲總理 陸電視台澳洲主播：考慮放棄國籍

大陸外交部發言人趙立堅因在社群網站上傳諷刺澳洲軍人殺害阿富汗人的漫畫，引起澳洲總理莫里森的批評，並要求其道歉。不過，一名在大陸廣東省擔任電視台主播的澳洲人Hazza卻在推特上向趙立堅致敬，並說因為這件事情考慮「放棄澳洲國籍」。

澳洲政府日前證實，包含現役和前任在內有19名士兵，因涉嫌殺害39名阿富汗平民遭到刑事起訴。趙立堅因此在推特上發文一張諷刺漫畫，敦促澳洲對最近的戰爭罪指控進行調查，此舉引發澳洲政府不滿。

莫里森形容趙立堅的貼文「噁心且令人反感」，要求趙立堅移除圖片並道歉，而趙立堅並沒有刪文，反而把該圖設成置頂推文，令中澳關係再度惡化。

然而，一名在大陸電視台擔任主播的澳洲人Hazza在推特上向趙立堅致敬，他寫道：「尊敬的趙立堅，今天作為澳大利亞人感到非常慚愧。非常抱歉。這十年來依直努力促進中澳關係。今天是我第一次真正考慮放棄澳洲的國籍了。我十年前離開的澳洲和今天的澳洲完全不一樣了。我都不想回去了。」

Hazza並說，「我為您致敬，為您付出的一切致敬。希望我國領導能夠向您學習，這樣世界才能和平繁榮富有。對不起。」

該推特文一出，Hazza被同鄉怒罵「叛徒」、「賣國賊」；亦有中國網民讚他「有良知」，不過亦有人諷刺他，稱「提款密碼：我愛中國」。

據了解，Hazza是一名90後出生的澳洲人，10年前前往大陸發展，現為廣東電視台的主播，經常在社群網路上分享其主持的內容，以及對大陸的看法。今年年初疫情爆發後，Hazza發返回廣州工作，口罩上還寫著「中國加油！」