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包圍港警察總部 黃之鋒、周庭被判刑13.5個月及10個月

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
2日下午，香港西九龍裁判法院判「香港眾志」成員黃之鋒、周庭及林朗彥三人刑期。（圖／取自新浪網）
2日下午，香港西九龍裁判法院判「香港眾志」成員黃之鋒、周庭及林朗彥三人刑期。（圖／取自新浪網）

香港眾志」成員黃之鋒周庭及林朗彥，去年6月21日涉嫌包圍香港警察總部，三人於上周當庭認罪，並全部被還押，2日下午，香港西九龍裁判法院宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥則被判7個月。

海外網報導，據了解，黃之鋒、周庭及林朗彥三人去年6月21日涉嫌包圍香港警察總部，被控「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」3項罪名。控方指出，案發當日，黃之鋒在警察總部外扮演領導角色，發出指示、帶領群眾喊口號。

黃之鋒11月22日晚曾在社交媒體上發文指出，他與另外兩人在檢視控方證供並徵詢律師意見後，決定承認所有被指控罪刑，他聲稱，3人被判入獄也不感到意外。

香港「星島日報」報導，香港裁判官表示，黃之鋒、周庭及林朗彥屬於夥同犯案，分工合作，意圖透過言語和行為煽惑他人參與示威活動。

香港 黃之鋒 周庭

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