煽動包圍香港警總 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

「香港眾志」前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前成員周庭，因涉嫌2019年6月21日包圍香港警察總部案，香港西九龍裁判法院2日下午就此案進行宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥被判刑7個月。

據早前報導，三人涉嫌於去年6月21日包圍香港警察總部，被控「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」等三項罪名。

控方指出，案發當日，黃之鋒在警總外扮演領導角色，發出指示、帶領叫口號。

黃之鋒11月22日晚曾在書發文稱，他與另外兩人在檢視控方證供並徵詢律師意見後，決定承認所有控罪，他聲稱，3人對被判入獄也不感到意外。

《人民日報》早前曾指控，「香港眾志」是打著「聚眾之志」的幌子，借外部勢力黑手，妄想掌控香港的明天，就是禍港「新生代」。