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18國逾150議員聯署致信林鄭 要求被捕12港人得到公義

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特區行政長官林鄭月娥。路透
香港特區行政長官林鄭月娥。路透

「香港故事」成員李宇軒等12名港人，今年8月擬從香港偷渡到台灣時，被廣東海警截獲，隨後被扣押在深圳市鹽田區看守所。18個國家逾150名議員1日聯署去函香港特首林鄭月娥，促請她親自協調此事，確保12名港人得到公義。

香港「星島日報」報導，深圳市公安局鹽田分局日前表示，此案偵查終結，依法移送鹽田區檢察院審查起訴。來自歐盟、美國、英國、加拿大、澳洲及日本等18個國家超過150名國會議員寫信聯署，要求林鄭月娥協助釋放12名港人，將他們送返香港受審，以及允許12名港人與家屬聯絡，安排家屬委派的律師會見12人，並且確保12港人得到需要的藥物及醫療支援。

這封信件還提到，大陸司法制度不時出現非法禁錮、酷刑及強迫認罪等情況，信件稱作為香港特首的林鄭月娥，有責任介入此案確保12名港人得到公義，若林鄭月娥不提供協助，就是放棄服務港人、以及保障香港居民安全和福祉的責任。

香港特首 林鄭月娥 深圳

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