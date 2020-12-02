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中國嫦娥5號降落月球 繼美蘇後採集月表岩石
中國發射的「嫦娥5號」登月探測器，在台北時間1日深夜11時11分在月球表面成功降落，並傳回降落影像圖。依照計劃，「嫦娥5號」的最主要任務是採集月球表面岩石。
「嫦娥5號」在11月24日凌晨4時30分，由「長征5號」火箭自海南文昌發射升空。登月任務結束後，預定12月17日凌晨在內蒙古四子王旗一帶降落。這項任務，將使中國成為繼美國、蘇聯後，第3個取得月球表面岩石的國家。
綜合中國媒體報導，1日深夜11時11分，「嫦娥5號」在月球正面（面對地球一側）風暴洋（Oceanus Procellarum）北部呂姆克山（Mons Rümker）附近預定區域成功降落。
報導指出，降落後的「嫦娥5號」除傳回著陸影像圖，著陸器在地面控制下，還進行了太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作。之後，「嫦娥5號」將在正式展開為期約2天的月球表面工作，採集月球樣品。
根據報導，「嫦娥5號」著陸區域的地質年代相對年輕，僅約37億年。中國科學院國家天文台專家表示，這使得「嫦娥5號」可望取得最年輕的月球表面岩石樣品，在月球火山活動和演化史研究等方面，取得原創性成果。
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