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香港浸大學生會長今晨被捕 反送中期間涉3罪
港媒報導，香港浸會大學學生會表示，署理會長方仲賢於2日早晨7時左右再度被捕，被控罪名為妨礙司法公正、拒絕被捕及藏有攻擊性武器，被超過20名警務人員上門拘捕，目前方仲賢正在香港沙田警署。
據《香港01》報導，方仲賢於去年8月6日在香港深水埗購買鐳射筆時，被多名香港休班警員截查，並在其手拿的塑膠袋中搜出10支鐳射筆，警方遂以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕，被扣留46小時後，他被無條件釋放。
此外，去年9月2日，警方在旺角清場期間，大批防暴警察衝至弼街及荔枝角道一帶，當場制伏並帶走多人，其中方仲賢在香港聖公會基榮小學被攔查，他蹲在地上接受盤查，方仲賢當時因拾獲他人遺失的錢包，被警方以涉嫌「竊盜」拘捕，但方仲賢當時曾透過即時通訊軟體WhatsApp及電子郵件與失主聯絡，取得失主同意暫代保管財物。
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