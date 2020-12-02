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澳洲政黨領袖呼籲抵制大陸貨 胡錫進譏：「紙貓」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅推特發布的這張圖片，讓中澳原已緊張的關係進一步升高。（截圖自趙立堅推特）
大陸外交部發言人趙立堅推特發布的這張圖片，讓中澳原已緊張的關係進一步升高。（截圖自趙立堅推特）

大陸外交部發言人趙立堅本周一在推特發布一張圖片，暗指澳洲軍人在阿富汗濫殺無辜，引發澳洲憤慨。澳洲一國黨（One Nation）領導人韓遜（Pauline Hanson）更呼籲，抵制中國大陸生產的耶誕節產品。對此，環球時報總編輯胡錫進譏諷韓遜，「連紙老虎都說不上、只能稱為紙貓式的狂妄」。

趙立堅11月30日在推特貼出的圖片上，一名澳洲軍人手握匕首架在一名阿富汗孩童的脖子上。圖片上還寫著：「不要害怕，我們來為你帶來和平」。

推文並說：「澳軍殺害阿富汗平民和俘虜情事令人震驚。我們強烈譴責這種行徑，並要求對他們究責。」

此文一出，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）隨即批評趙立堅此舉「令人非常反感」，要求中國政府和推特將其刪除，澳洲朝野也紛紛對此提出批判。

但大陸外交部發言人華春瑩周一回應稱，澳洲一些軍人在阿富汗犯下嚴重罪行，這是澳洲媒體自己報導出來的，也得到澳國防部調查報告確認。澳洲政府應該做的是深刻反思並將兇手繩之以法，向阿富汗人民正式道歉。

對於韓遜呼籲抵制「中國製造」，胡錫進則在他個人微信公眾號發文表示，韓遜這樣的澳洲政治人物，太高估了澳洲對中國的重要性。

胡錫進稱，「以澳大利亞的經濟體量，而且是對華貿易順差國，他們就敢狂妄地把抵制中國貨當作對付北京的武器。我覺得得給他們評一個世界最二獎。」（註：『二』在大陸東北俗話中，有形容一個人做事欠考慮的意思）

他更揚言，中方沒有任何理由繼續對澳洲綏靖下去。中國社會強烈主張對澳洲實施堅決、持久的懲罰，將其作為一面鏡子，讓全世界都看清楚了：選邊站美國並且執行以怨報德惡劣對華政策是要付出代價的。

文章並稱，「如果澳大利亞的價值觀中不包括應當尊重一個14億人口、發展起來很不容易的國家，那麼中國社會會幫助他們建立起這個觀念，一兩年不夠就十年、二十年。我們有足夠的時間和耐心。」

澳洲 阿富汗 胡錫進

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