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港府強烈反駁美國發表報告 指為不實指控

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政府2日強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（USCC）向國會繳交的報告。路透
香港政府2日強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（USCC）向國會繳交的報告。路透

香港政府2日凌晨發布新聞稿，強烈反駁美中經濟與安全審議委員會（USCC）向國會提交的報告，指報告在香港章節中的相關內容為無理攻擊和不實指控。港府並促請美國尊重國際關係的基本準則，立即停止干涉香港事務。

香港政府發言人表示，該報告是美方繼美國國會通過一系列針對香港的法律後，再一次明目張膽地干預香港事務的活生生例子。

「美方以人權、民主和自治為藉口，推出一連串措施，藉香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽，這些毫無根據及不公的政治手段不但徒勞無功，反而會損害港美之間的關係及美方自身的利益。」

USCC的報告指出，香港國安法的實施讓香港750萬人置於中國政府全面直接管治下，違反了中國對保持香港「一國兩制」50年不變的承諾。

報告還稱，香港國安法改變了香港與美國及其他民主國家的關係，也改變了國際間對中國在全球角色的看法，報告更呼籲對擔心遭到迫害的香港居民解除入境美國的種種阻礙。

對此，港府回應，絕不同意「一國兩制」被削弱的指控，並稱「『一國兩制』是確保香港長期繁榮及穩定的最佳制度安排，沒有人比中央人民政府更堅定履行『一國兩制』。」

港府的新聞稿強調，特區政府有堅定的決心與能力，維護香港的長期繁榮穩定及金融安全，令投資者可以安心在香港營運。在「一國兩制」的優勢下，香港可抓緊大陸持續改革開放所帶來的巨大機遇，同時與國際規則和標準接軌，作為國際金融中心地位不會改變。

香港 一國兩制 國安法

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