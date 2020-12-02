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嫦娥五號成功落月 開始執行2天的月壤取樣工作

聯合報 / 特派記者陳言喬/北京即時報導
嫦娥五號探測器下降過程降落相機拍攝的圖像。（中國探月工程）
嫦娥五號探測器下降過程降落相機拍攝的圖像。（中國探月工程）

大陸嫦娥五號探測器在12月1日23時11分成功著陸在月球正面西經51.8度、北緯43.1度附近的預選著陸區，並已傳回著陸影像圖，探測器並將進行兩天的月壤取樣工作。

12月1日22時57分，嫦娥五號探測器著陸器和上升器組合體從距離月面15公里處開始實施動力下降，7500牛變推力發動機開機，逐步將探測器相對月球縱向速度從約1.7公里／秒降為零。

期間，探測器進行快速姿態調整，逐漸接近月表；此後進行障礙自動檢測，選定著陸點後，開始避障下降和緩速垂直下降，平穩著陸在位於月球正面風暴洋的呂姆克山脈以北、夏普月溪附近。著陸過程中，著陸器配置的降落相機拍攝了著陸區域影像圖。

成功著陸後，著陸器在地面控制下，進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，並開始持續約2天的月面工作，採集月球樣品。

這是中國探測器第三次在月球表面成功軟著陸，也是人類探測器首次踏足月球上的這一區域。

在距月面1.5公里時，嫦娥五號利用光學成像敏感器進行粗避障，剔除大型障礙物；距月面僅百米時，嫦娥五號上的備用鐳射三D成像敏感器進行精確避障，精準識別選好落點。

一邊下降一邊避障，待嫦娥五號飛到選定著陸點後，一個側身開始垂直下降，並在距離月面較近時關閉發動機、自由落體、著陸腿緩衝著陸！從主動減速、快速調整、迅速接近、精準選點、穩步著陸……整個落月過程，一系列複雜精細的動作都由嫦娥五號自主完成。

嫦娥五號的月球著陸區域名叫「風暴洋」，周圍有1300公尺高的火山群，環境之險峻名副其實，讓嫦娥五號此行更加充滿探險的意味。科學家們認為，從地球上看起來，這裡更像是廣闊、黑暗的熔岩平原。過去，這裡從未有過任何人類探測器到訪過的足跡。

為何選擇在這裡？雖然這裡和嫦娥三號在月球虹灣著陸點的緯度基本相當，但根據目前研究成果，這塊區域形成的地質年代較短，約37億年。嫦娥五號有望獲取最年輕的月球返回樣品，在月球火山活動和演化歷史研究等方面取得原創性的科學成果。

嫦娥五號將以兩天時間用「表取和鑽取」兩種方式採樣月壤。「表取」，就是從月球表面通過機械臂和機械爪的配合，抓取一部分月壤。「鑽取」則是通過特殊的鑽頭，鑽到月表以下2公尺左右的位置，把月壤整體取出來。以原汁原味地保留月表以下2公尺的月壤構造情況，讓科學家們更清楚地瞭解到月壤的構造和分布以及每一層的特徵。

嫦娥五號

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