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傳金正恩接種大陸新冠疫苗 北京：不清楚消息來源

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北韓領導人金正恩。圖／取自法新社
北韓領導人金正恩。圖／取自法新社

美國智庫國家利益中心北韓專家卡齊亞尼斯指出，根據兩名日本情報人員的消息，中國大陸已經向北韓領導人金正恩提供新冠肺炎疫苗。被問及這是否屬實？大陸外交部發言人華春瑩今日（1日）表示，不知道有關消息的來源，也未曾聽說這件事。

據路透社報導，這名美國智庫的北韓專家，引述日本匿名情報人員的消息，表示金正恩與其家屬，以及大批北韓高層官員，近日已接種由大陸提供的新冠疫苗，但報導指出，尚不清楚有關疫苗的效用和安全性，以及由哪間企業生產。

據香港電台報導，華春瑩今日在例行記者會上被問及相關問題時表示沒有聽說。但她也說，中國大陸已有多支疫苗進入三期臨床實驗，陸方也已承諾疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，積極考慮向發展中國家提供，強調陸方將積極履行承諾。

而華春瑩的回答並未記錄在今日大陸外交部例行記者會的實錄上。

新冠疫苗 北韓 華春瑩

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