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林鄭月娥：正研究香港國安法下須宣誓公職人員定義

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政府正研究香港國安法中公職人員定義，公職人員須宣誓擁護「中華人民共和國香港特別行政區基本法」和效忠特區。（圖／取自中新網）
香港政府正研究香港國安法中公職人員定義，公職人員須宣誓擁護「中華人民共和國香港特別行政區基本法」和效忠特區。（圖／取自中新網）

香港特首林鄭月娥1日出席行政會議前表示，香港政府正研究香港國安法中公職人員的定義，但尚未決定多少公職人員須宣誓擁護「中華人民共和國香港特別行政區基本法」（基本法）和效忠特區。

中新網報導，香港國安法第六條訂明，香港民眾在參選或就任公職時應依法簽署文件確認或者宣誓擁護「中華人民共和國香港特別行政區基本法」，效忠香港特別行政區。

林鄭月娥表示，香港國安法下公職人員的宣誓要求，與「基本法」第104條要求官員和立法會議員等指定人員宣誓相比，涵蓋範圍更廣闊，但她認為這是有必要的，以確保香港政府能維護國家安全。

林鄭月娥說，尚未決定有多少公職人員需要宣誓，要先界定公職人員的定義，是否包括所有香港政府資助機構或行使公權力的機構等。至於是否所有學校教師都要宣誓，她也還未決定，但官立學校職員是公務員，香港政府已有計畫要求全體公務員宣誓。

林鄭月娥還說，去年香港社會事件危及香港社會秩序及國家安全，因此有整治動亂、恢復治安的行動，她作為行政長官領導香港，並沒有感到後悔。

香港特首 國安法 林鄭月娥

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