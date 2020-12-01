日本改良雄鰻魚變性申請專利 陸網民：能吃嗎

界面新聞引述日本共同社報導，愛知縣水產驗場開發出能使雄性養殖鰻魚變為雌性的生物改良技術，關鍵在魚餌中混入與雌激素相似的成分「大豆異黃酮」，且正申請技術專利。

日本先進的改良品種，引起大陸網友一片質疑，「吃激素變性的鰻魚，你敢吃嗎？」

界面新聞報導，鰻魚出生時性別未定，體長超過30公分後才明確性別。但養殖鰻魚九成以上為雄性，魚身和魚皮容易變硬，相對雌性鰻魚體型大而且肉質鮮嫩。

由於近年來鰻魚的捕撈量減少、產量降低，因此市場對雌性鰻魚的需求量更大了。愛知縣水產驗場在魚餌中混入與雌激素相似的成分「大豆異黃酮，並在喂養方式上進行調整。結果以此方式喂養鰻魚苗一段時間後，九成以上的雄性鰻魚變為雌性。

雖然日本《醫藥品醫療器械法》禁止對食用魚投放雌激素，但據稱加入大豆異黃酮並無問題。