快訊

國會聯絡人來信「從華為手機傳送」 王婉諭︰說好的全面禁用呢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：打壓中國企業

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部1日回應，美方是打壓委內瑞拉和中國的相關企業。（圖／取自大陸外交部網站）
美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部1日回應，美方是打壓委內瑞拉和中國的相關企業。（圖／取自大陸外交部網站）

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部1日回應，「不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製藉口，打壓委內瑞拉和中國的相關企業。」中方敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，撤銷各種名目的非法制裁，中方將採取必要措施維護本土企業的正當權益。

路透報導，美國11月30日宣布對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責該公司支持委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）破壞民主努力。

對此，大陸外交部發言人華春瑩在1日的例行記者會上指出，中國大陸和委內瑞拉雙方一直開展務實合作，相關實踐完全符合國際通行規則，「不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製藉口，打壓委內瑞拉和中國的相關企業。」

委內瑞拉 外交部

延伸閱讀

美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：將採必要措施

陸外交部談漫畫事件：澳洲轉移視線、轉嫁壓力

趙立堅貼虐殺畫拒向澳洲道歉 還設成置頂

「涉港問題表現惡劣」 中國制裁美方4人

相關新聞

廣東規定餐飲業不得設最低消費 製作大胃王影片將嚴懲

廣東省十三屆人大常委會第二十六次會議近日表決通過《廣東省人民代表大會常務委員會關於制止餐飲浪費的決定》（下稱《決定》），...

美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：打壓中國企業

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部1日回應，「不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製藉口，打壓委內瑞拉和中...

香港疫情惡化 星港「旅遊泡泡」延至明年

香港疫情惡化，星港兩地的航空「旅遊泡泡」確定今年破局，雙方政府決定，航空「旅遊泡泡」啟動日期延至明年，並會在12月底檢視...

趙立堅推文漫畫作者自稱「戰狼畫手」 曾攻擊方方

大陸外交部發言人趙立堅11月30日發布的一張諷刺漫畫，引發澳洲政府不滿。中澳關係更為緊張，該漫畫作者烏合麒麟也因此受外界...

海基會董事長難產 許勝雄續任代理董事長

海基會今日（12月1日）下午舉行第11屆董監事第1次聯席會議，確定金仁寶集團董事長許勝雄持續代理海基會董事長。許勝雄在致...

陸外交部談漫畫事件：澳洲轉移視線、轉嫁壓力

大陸外交部發言人華春瑩今天再就澳洲軍隊「暴行漫畫」事，引述漫畫作家的說法「莫里森先生，你們士兵做的事比我畫的畫殘忍多了」...

趙立堅貼虐殺畫拒向澳洲道歉 還設成置頂

中澳關係持續惡化，兩國在政經領域的齟齬一再升高，還爆發外交口水戰。中國外交部發言人趙立堅在其個人推特上刊發譴責澳軍暴行的...

「涉港問題表現惡劣」 中國制裁美方4人

美國國務院11月初宣布，制裁涉及港區國安法施行的四名中港官員。中國外交部發言人華春瑩30日宣布對4名美國NGO人士實施制...

拒絕「洋垃圾」 中國明年起禁止進口固體廢物

中國生態環境部會同相關部門24日聯合發布禁止固體廢物進口的公告後，30日，生態環境部固體廢物與化學品司司長邱啟文再次重申...

12港青送中百日 7人遊行被依「非法集結」逮捕

昨天是12港人送中第100天，學生團體賢學思政晚上在旺角擺街站，之後遊行欲前往郵局寄信，警員到場截查7人近一小時以「非法...

涉網路監控、破壞民主 美再制裁這家陸企

繼華為、中興通訊等大陸科技企業被封殺後，美國財政部周一宣布制裁中國電子進出口有限公司（CEIEC），原因是CEIEC支持...

港媒爆：香港有線新聞部今裁員40人

港媒香港01引述消息指，有線新聞部今早會議中公布裁40人，早上11時發信，受影響員工須即時走（離職）。據了解，新聞部主力...

熱門新聞

驚悚畫面曝光！男子被熱氣球帶至高空 無力抓繩墜地慘死

東南衛視續在台製播政論節目 陸委會將瞭解

太驚豔！新疆美女副縣長紅衣策馬雪地推銷旅遊

郎世寧設計！英法聯軍遭劫...「馬首銅像」結束百年流離回歸北京圓明園

陸女大生寫賣淫日記內容露骨 傳染性病致同校男生衝醫院驗血

12秒被格鬥狂人KO！ 太極高手稱輸在「墊子軟、太陽刺眼」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。