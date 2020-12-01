美制裁中國電子進出口公司 陸外交部：打壓中國企業

美國宣布制裁中國電子進出口有限公司，大陸外交部1日回應，「不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製藉口，打壓委內瑞拉和中國的相關企業。」中方敦促美國遵守國際法和國際關係基本準則，以實際行動糾正錯誤，撤銷各種名目的非法制裁，中方將採取必要措施維護本土企業的正當權益。

路透報導，美國11月30日宣布對中國電子進出口有限公司（CEIEC）實施制裁，指責該公司支持委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）破壞民主努力。

對此，大陸外交部發言人華春瑩在1日的例行記者會上指出，中國大陸和委內瑞拉雙方一直開展務實合作，相關實踐完全符合國際通行規則，「不應該被政治化，美方的有關行徑純粹是炮製藉口，打壓委內瑞拉和中國的相關企業。」