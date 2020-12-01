蒙古國疫情出現新變化 陸捐助價值近4百萬防疫物資
蒙古國新冠肺炎疫情出現新變化，大陸外交部為支持蒙方抗擊疫情，緊急調配總價值近4百萬人民幣的防疫醫療物資向蒙方捐助。
央視新聞報導，11月30日，一輛載有核酸檢測儀器和試劑的蒙古國貨車報關出境內蒙古二連浩特口岸，進入蒙方境內。
據了解，大陸外交部緊急調配12萬6104件或支核酸檢測儀器和試劑，總價值近400萬人民幣。從11月28日到30日，所有物資陸續抵達二連浩特口岸，二連海關啟動防疫物資快速驗放通關模式，前置解決關務問題。
中國外運華北有限公司二連分公司總經理助理李秉山表示，為該批防疫物資提供無償通關服務，接到任務後快速響應，籌畫通關方案，落實人力物力，保證了防疫物資的快速通關。
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