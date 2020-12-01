陸外交部談漫畫事件：澳洲轉移視線、轉嫁壓力

大陸外交部發言人華春瑩今天再就澳洲軍隊「暴行漫畫」事，引述漫畫作家的說法「莫里森先生，你們士兵做的事比我畫的畫殘忍多了」，回批澳洲駐華使館稱此配圖是偽造照片。

澳洲國防部公布澳軍前些年在阿富汗的暴行（殺害無辜平民、割喉14歲少年等），引發全球震驚。大陸外交部發言人趙立堅隨即在即推特上刊發一幅澳洲士兵持匕首對一名阿富汗少年割喉的漫畫，不料引發澳洲總理莫里森的抗議。

隨後趙立堅把他的推文置頂突顯澳洲的蠻橫無理，澳洲駐華使館官方微博昨晚稱，趙立堅的推特配圖是偽造照片。今天下午華春瑩再度回批稱，澳洲的作法無非是轉移視線、迴避矛盾、轉嫁壓力，企圖把國際輿論對澳軍人殘殺阿富汗無辜平民的批評譴責轉換成對華的示強和示硬。

華春瑩說，澳方的指責本身就是虛假的，因為網上流傳的不是照片，是中國一名年輕人用電腦繪製的插畫。繪製的插畫同偽造照片，我想是不同的概念。這張插畫依據的是澳洲國防部已經證實的調查報告，雖然是畫，但反映的是事實。

華春瑩表示，這幅畫的作者也接受媒體採訪表示：「莫里森先生，你們士兵做的事比我畫的畫殘忍多了」。華春瑩並出示網上列印的澳洲國防部的有關報告和澳方公布的殺人照片說，這些都是事實，不是偽造的，是澳方自己發佈的，很多細節都在報告裏面。

她說，「很多中國人和我一樣都在想，為什麼澳方一些人對這個事件作出令人詫異、如此強烈的反應，倒打一耙、胡攪蠻纏？我想真實目的無非是轉移視線。」

她說，有一篇公眾號的文章「我可以、你不可以，憑什麼？」，這文章說出了很多中國人的心聲。的確是有一些人，他們總是抱著「我可以、你不可以」的心態對待中國，比如「在科技上，我可以擁有武器，你不可以；經濟上，我可以超過你，但你不可以；輿論上，我可以公開攻擊你，公開地支持藏獨、支持台獨，公開地支持新疆分裂勢力，公開地支持香港反對派和暴力違法分子打砸搶，但是你不可以」。

她還說，這種「我可以、你不可以」的心態說到底就是反映了一些人一種莫名其妙的、不可理喻的傲慢和虛偽，他們的真實目的也是要剝奪中國說出事實真相的權利，他們就是害怕有人大聲說出來，「看！那個皇帝身上並沒有衣服！」

華春瑩表示，對待什麼是虛假資訊的問題，希望有關人士能夠冷靜下來理智思考，能夠冷靜理性看待中國和中國的發展，並且採取建設性行動，與中方共同努力，妥善解決問題，共同維護關係健康發展，這才真正符合人民期待，也真正符合有關國家的根本和長遠利益。