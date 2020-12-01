涉網路監控、破壞民主 美再制裁這家陸企

繼華為、中興通訊等大陸科技企業被封殺後，美國財政部周一宣布制裁中國電子進出口有限公司（CEIEC），原因是CEIEC支持馬杜洛政權破壞委內瑞拉的民主，監控網路活動。

美國財政部表示，自2017年以來，中國電子進出口公司就一直對委內瑞拉政府提供軟體、培訓和技術，包括為委國國營電信公司Venezuela National Telephone（VNT）提供網路支持專門技術服務；VNT控制著委內瑞拉70%的網際網路。

中國電子進出口公司以中國「防火長城」的商業化版本，幫助馬杜洛政府建立全國性的網路屏蔽和過濾系統，對網路使用者進行嚴格的線上審查，控制他們獲取境外資訊。

鳳凰財經報導，針對美方制裁陸企的作法，大陸外交部發言人趙立堅曾強調，大陸一貫反對美方單邊制裁和所謂的長臂管轄。

資料顯示，中國電子進出口有限公司成立於1980年4月，原名「中國電子進出口總公司」，2017年10月完成改制更名為「中國電子進出口有限公司」，註冊額為人民幣6億9,421萬元。2019年底，公司總資產達人民幣213.7億元。公司在160多個國家地區建有業務合作。