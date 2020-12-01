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港媒爆：香港有線新聞部今裁員40人

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
港媒消息指出，香港有線新聞部今裁員40人。圖／取自星島網
港媒消息指出，香港有線新聞部今裁員40人。圖／取自星島網

港媒香港01引述消息指，有線新聞部今早會議中公布裁40人，早上11時發信，受影響員工須即時走（離職）。據了解，新聞部主力專題報導的「新聞刺針」小組，全組被解僱。

報導說，香港多間傳媒在有線電視大廈守侯，發現有人捧紙箱進入。

據了解，調查報導欄目《新聞刺針》全組被裁，其餘港聞、財經、主播等各組，以及剪接和美術組等，都有員工被裁。

根據資料，香港有線寬頻集團旗下多間公司均有在兩期保就業計劃獲批補貼。當中香港有線新聞有限公司獲批約2,124萬（港幣，下同），承諾受薪人數373人；有線財經媒體有限公司獲批約207萬，承諾受薪人數39人；i-CABLE Network Operations Limited亦獲794萬，承諾受薪人數152人；香港有線新聞速遞有限公司獲約111萬，承諾受薪人數19人。

按相關數據計算，有線新聞部今次裁員約40人，已相當於承諾僱用人數近一成。

報導說，有線電視自今年6月起，已要求員工每月放兩日無薪假。有關安排原本暫定至11月，當時有線曾承諾於明年及後年，會向員工補回該12日有薪年假。不過據了解，無薪假安排仍然持續。

香港 主播 離職

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